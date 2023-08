Un empresari resident explica que s'ha estalviat milions d'euros per mudar-se a Andorra

Andorra la VellaEl youtuber resident Enrique Moris, famós per haver-se fet ric molt jove gràcies a diferents inversions, ha fet públic que acaba de pagar 886.000 euros al Govern d'Andorra en concepte d'impost de societats del 2022. Moris ha indicat que si hagués fet front al pagament amb les tarifes espanyoles la xifra hauria estat de 3,9 milions. L'inversor ha desatat la polèmica perquè ha deixat entendre que si no cotitza a Espanya és perquè "PSOE/SUMAR dicen que para que el país funcione bien hay que cuidar al marroquí de turno y no a los emprendedores/empresarios".

Moris és un personatge molt conegut a Espanya i té una acadèmia d'inversions online molt coneguda. L'andalús es va fer famós per haver aconseguit en pocs anys (ara en té 30) passar de no tenir res a acumular un patrimoni de 25 milions d'euros. Va escriure un llibre sobre com va fer aquest canvi i s'ha convertit en un supervendes. Fa dos anys, Moris va decidir canviar la seva residència i traslladar-se a Andorra, disconforme amb la política del Govern socialista cap als empresaris.