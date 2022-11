Empreses adverteixen que no agafaran més currículums als temporers

Andorra la VellaL’allau de currículums continua i algunes empreses estan començant a aclarir als temporers que no recolliran més currículums perquè no necessiten més treballadors. Una usuària a les xarxes socials ha fet pública la imatge d’un cartell d’una empresa a Soldeu on especifica que no agafaran més currículums i que, per tant, els temporers que passin per allà poden abstenir-se de deixar el seu.