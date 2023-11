Les empreses obligades a registrar dades de bretxa professional de gènere

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquest dimecres el Reglament del Registre públic de les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere, un text que regula com les empreses hauran de facilitar informació sobre els salaris per poder fer una estadística acurada que permeti determinar les diferències existents entre homes i dones, i establir polítiques per esmorteir-la.

Entrant al detall, el Reglament crea el Registre públic de les dades, la base de dades gestionada pel Departament d’ocupació i treball on totes les companyies establertes al país – independentment del nombre de treballadors en plantilla – hauran de bolcar obligatòriament, cada any i abans del abans del 31 de març, els indicadors salarials vinculats al gènere corresponents a l’exercici anterior. Tanmateix, i de forma excepcional pel 2024, les empreses tenen temps entre l’1 de maig i el 30 de juny per proporcionar les seves dades relatives al 2023.

Pel que fa a l’elaboració dels indicadors per part de les empreses, aquestes hauran de fer el seu registre tenint en compte totes les dades salarials de cadascuna de les persones treballadores de l’empresa, així com altres aspectes relacionats amb el salari que calen tenir presents, com ara complements. Així doncs, el registre s’haurà d’actualitzar anualment.

En concret, totes les empreses hauran de registrar la diferència entre la mitjana de les retribucions globals anuals de les dones i la mitjana de les retribucions globals anuals dels homes. També hauran de detallar la diferència entre la mitjana de la retribució dels homes i la mitjana de la retribució de les dones, que haurà d’estar calculada a temps complet, per franja d’edat, per grup professional segons la classificació professional aplicable a l’empresa i la categoria de llocs de treball equivalents o d’igual valor.

A més, s’hi haurà d’incloure la bretxa de repartiment de les promocions professionals, si se n’han produït en els dotze mesos anteriors, així com el percentatge de dones i homes que s’han beneficiat d’un increment salarial durant l’any següent al seu retorn del descans per maternitat o paternitat. Igualment, aquesta tipologia de companyies hauran de registrar el nombre de persones treballadores del sexe subrepresentat entre les deu persones treballadores amb les remuneracions més altes a l’empresa.

També, la proporció de dones i homes en totes les bandes retributives; la proporció de dones i homes que reben retribucions voluntàries o primes; i, finalment, la diferència entre la mitjana de la quantia de les primes pagades als homes i la mitjana de la quantia de les primes pagades a les dones.

Amb totes aquestes xifres inscrites al Registre públic, el ministeri competent en matèria d’estadística elaborarà estadístiques relatives a les dades i els indicadors, garantint la confidencialitat de les qüestions personals que hi puguin figurar. En qualsevol moment es podrà verificar si les dades facilitades al Registre públic es corresponen amb la realitat de l’empresa.

El registre anual de l’empresa ha de ser accessible per als representants dels treballadors. En el cas que no hi hagi a l’empresa representants dels empleats, una persona treballadora sense representació pot tenir-hi accés, però la informació facilitada per l’empresa s’ha de limitar a les diferències percentuals que existissin en les retribucions mitjanes d’homes i dones.

Registre públic del plans d’igualtat

En paral·lel, el Consell de Ministres també ha aprovat avui el Reglament del Registre públic dels plans d’igualtat. Es tracta d’un text que regula com les empreses hauran de bolcar els seus plans d’igualtat en una base de dades única i gestionada pel ministeri competent en matèria de treball.

La Llei efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes estableix l’obligació d’implementar un pla d’igualtat propi a les empreses de 50 o més treballadors. Les d’una plantilla inferior poden elaborar els seus plans de manera voluntària. Així doncs, el registre esdevé un instrument per conèixer i controlar els plans d’igualtat i fer-ne el seguiment.

Entrant al detall, la sol·licitud de registre de plans d’igualtat s’ha de tramitar en format electrònic mitjançant la Seu electrònica del Govern. Les companyies hauran de registrar els seus plans abans de l’1 d’octubre, tenint en compte la periodicitat que fixi el pla. Tanmateix, i de manera excepcional, els plans d’igualtat corresponents a l’any 2023 (que s’han d’aprovar fins a l’abril de l’any vinent) s’han de registrar entre l’1 de maig del 2024 a l’1 d’octubre del 2024.

El registre és públic i, per tant, qualsevol persona o entitat que al·legui un interès legítim pot sol·licitar per escrit, justificant-ne els motius, a l’oficina del Registre públic. A més, el pla d’igualtat ha de ser accessible per als representants dels treballadors. En el cas que a l’empresa no hi hagi aquests representants, una persona treballadora sense representació pot tenir-hi accés.

Per facilitar l’elaboració dels plans d’igualtat, al maig d’enguany, el Govern va crear i posar a disposició de les empreses una guia, que es pot descarregar a la pàgina web del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública (www.aferssocials.ad).