Encamp acollirà la tercera prova del Resispain d'slot

El Complex Esportiu d'Encamp serà escenari, aquest cap de setmana, de la tercera prova puntuable del Resispain d'Slot organitzat per Scale Auto i el club encampadà SPA. Avui mateix han començat els entrenaments oficials, que han comptat amb una volta d'honor que han realitzat els consellers del comú Èric Alguacil, Andreu Riba i Josefina Rodríguez. La prova compta amb la participació de 16 equips arribats des d'Itàlia, diferents punts d'Espanya, així com de pilots de l'Slot Principat d'Andorra.

"Hem estat durant gairebé una setmana construint els dos circuits per tal que puguin competir de manera simultànea els 16 equips" ha explicat Agustí Garcia, un dels pilots de l'SPA i coorganitzador de la prova. Quant al desenvolupament de la mateixa, avui a la tarda es realitzaran els entrenaments oficials, per tal de dirimir l'ordre de carrils amb què es començarà demà la cursa. Pel que fa a la vessant competitiva aquesta tindrà dues mànegues, una d'unes vuit hores que serà demà, on tots els pilots competiran durant 24 minuts per cada un dels 16 carrils, i una altra diumenge amb un cotxe diferent, i on seran 12 minuts per carril. El guanyador serà qui més punts acumuli a la conclusió de les dues carreres.

Garcia ha declarat també que "hi haurà molta competitivitat. Hi ha l'equip italià i un dels espanyols que després de les dues primeres proves van frec a frec. Aquesta pot ser decisiva perquè després només en quedarà una altra". Cal tenir en compte que, tot i dur el nom d'Espanya, la prova té caràcter europeu i és l'hereva del Campionat d'Europa Scale Auto que es va interrompre a causa de la pandèmia.