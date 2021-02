Encamp adapta el Carnaval amb un concurs de disfresses virtual

EncampLa comissió de festes amb el suport del comú d'Encamp, organitzadors del Carnaval, han adaptat el programa d'actes d'enguany amb la idea de mantenir-ne viu l'esperit, però sense celebrar la festa amb tots els actes que habitualment inclou per motius de la pandèmia. Les restriccions sanitàries actuals no permeten l'organització dels tradicionals actes de Carnaval en el format habitual i, en paraules del conseller de Cultura, David Cruz, "s'ha optat per organitzar un programa reduït i adaptat a les circumstàncies actuals, permetent la participació de tothom, però sense interacció social i amb participació des de les cases". Així, un dels punts principals serà un concurs de disfresses virtual amb diferents categories i amb premis d'experiències a la parròquia a nivell de restauració i activitats a la natura.

La primera categoria és el concurs de disfresses per classes amb les quatre escoles de primària de la parròquia. El comú atorgarà un val de 50 euros per comprar material per a totes les classes participants de les escoles andorrana i francesa d'Encamp i del Pas de la Casa i tres premis per a cada escola per als tres finalistes consistents en experiències a la natura, com per exemple múixing amb tots els alumnes de les classes guanyadores.

Per altra banda, el concurs inclou també una altra modalitat perquè hi pugui participar tota la població per a premiar les millors disfresses a nivell infantil, individual (majors de 18 anys) i grup familiar. Les categories infantils estan dividides de 0-3 anys, de 4 a 6 anys, de 7 a 12 anys i de 13 a 17 anys, tant per Encamp com per al Pas de la Casa. Les bases del concurs es poden consultar a comuencamp.ad. Els premis del concurs de disfresses, depenent de la categoria, es centraran en experiències a la parròquia, com per exemple vals de compra per als restaurants de 100, 150 i 200 euros; activitats a la natura com el múixing; o nits d'allotjaments en espais singulars, com la cabana Piolet, el Domo o el Niu al Pla de les Pedres.

D'altra banda, també s'ha programat una exposició fotogràfica i audiovisual que es podrà visitar a la Sala de Festes del Complex Esportiu des del 13 fins al 17 de febrer. L'exposició inclou un audiovisual sobre els carnavals passats que es reproduirà, cada hora en punt, des de les 16 fins a les 20 hores, que és l'horari d'obertura de l'exposició. La recopilació de fotografies i vídeos va ser possible gràcies a la col·laboració, en especial, de Lluís Dejuan i Ruben Calvo com a organitzadors de l'exposició.

L'adaptació del Ball de l'Ossa realitzada per l'Esbart Sant Romà serà un altre dels actes que s'inclourà enguany, i tindrà lloc el dissabte 13 de febrer a les 12.30 hores a la Sala de Festes del Complex. La capacitat de la sala s'ha limitat al 30% i serà obligatori l'ús de la mascareta. L'entrada és gratuïta, però des del comú aconsellen reservar les entrades. Finalment, el dimecres 17 es podrà gaudir de dos castells de focs, un a Encamp, des del Pont de les Riberaigües i l'altre al Pas de la Casa, des de l'antiga duana. La Comissió de Festes d'Encamp, la Comissió de Festes del Pas de la Casa i el comú d'Encamp han volgut agrair a les escoles, a l'esbart Sant Romà i a títol individual a Lluís Dejuan i Ruben Calvo, la seva col·laboració en el programa d'actes d'enguany.