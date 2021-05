Encamp aprova la primera revisió del Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial

EncampEl comú d'Encamp ha aprovat aquest dijous de manera definitiva el Pla d'Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) després de la revisió que es va fer a finals del 2019. La proposta ha comptat amb els vots a favor de la majoria i també de la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, mentre que els consellers del PS+I, David Rios i Enric Riba, s'hi han oposat. El text introdueix una sèrie de modificacions que fan referència a la possibilitat d'augmentar l'altura dels edificis de nova construcció fins a set pisos limitant així la seva amplitud, tant a Encamp com al Pas de la Casa, així com l'obligatorietat de definir una separació entre edificis de 6 metres exceptuant les plantes baixes, que podran seguir estant connectades sense necessitat de deixar cap espai.

Els cònsols major i menor d'Encamp, Laura Mas i Jean-Michel Rascagneres, han explicat que aquestes modificacions tenen com a finalitat "millorar la qualitat de vida dels ciutadans", ja que es permetrà construir edificis amb quatre façanes afavorint així una major lluminositat. "Actualment sabem que és molt important tenir finestres per obrir i això és una de les motivacions d'aquest canvi", ha indicat Rascagneres, afegint que la modificació també incorpora la possibilitat d'adaptar-se als criteris que demana la Litecc. Així mateix, es vol promocionar que en els espais entre edifici i edifici hi hagi zones verdes o d'altres dedicades als infants per contribuir amb aquest objectiu de millorar la qualitat de vida dels encampadans.

Tot i les explicacions, Rios ha defensat el vot en contra de la formació socialdemòcrata al·legant que el text "s'aprovarà igualment sense el nostre vot" i, per tant, aquest fet "elimina la pressió d'arribar a un acord". A més, ha manifestat que "tampoc hem participat en l'elaboració del PUOP" i que no han comptat amb el temps suficient per estudiar en detall l'extens document. Tot i agrair les explicacions tècniques de la majoria quan s'han demanat, des del PS també han mostrat "seriosos dubtes" en relació amb les edificacions que hi puguin haver Grau Roig, així com a la zona frontal a les pistes d'esquí del Pas de la Casa, just a la zona de serveis de Saetde, "on s'ha permès una edificabilitat amb unes infraestructures força altes que serien com un mur davant de pistes".

Amb tot, els cònsols han defensat que la modificació permetrà que es puguin encetar els projectes de construcció dedicats a habitatges de lloguer. De fet, han recordat que ja hi ha quatre llicències d'obra per a pisos de lloguer demanades al comú que estaven a l'espera d'aquesta aprovació, a banda d'altres promotors que han mostrat el seu interès per edificar.

Tancament provisional del pressupost del primer trimestre del 2021

D'altra banda, la consellera d'Administració i Finances, Josefina Rodríguez, ha presentat la memòria del pressupost corresponent al primer trimestre de l'any, tant del comú com de les entitats participades. Així, la corporació ha tancat els tres primers mesos de l'any amb un superàvit d'un milió d'euros, que si es compara amb el mateix període del 2020, suposa una reducció del 53%.

En aquest sentit, Rodríguez ha manifestat que l'any passat es va rebre "un impost indirecte" que no estava previst i que ha generat aquesta diferència. Pel que fa a l'endeutament es troba en xifres similars a les del final del mandat anterior. En concret, el deute ascendeix a 14,2 milions d'euros, el que representa un percentatge del 52% del límit d'endeutament que fixa la llei de finances comunals, que és d'un màxim del 200%. Quant a les societats participades, destaca la davallada d'ingressos del Funicamp en un 99%.

Aquest punt tampoc ha comptat amb el suport del PS, que ha optat per abstenir-se a l'espera de fer una valoració general a tancament de l'any en vigor. Tot i això, Rios ha assegurat que el pressupost d'enguany ja el van considerar "irreal", ja que es va dissenyar un document equilibrat entre ingressos i despeses sense tenir prou en compte, a parer seu, els efectes de la pandèmia. "El temps ens està donant la raó", ha sentenciat, assegurant que caldria fer un replantejament de les inversions, sobretot pel que fa a les despeses "del dia a dia", així com grans projectes com el nou Prat Gran, en el qual han denunciat la depesa de 5 milions d'euros "per posar quatre gronxadors i edificis de serveis".

Accés rodat a la Vall del Madriu

Encamp s'ha convertit en el primer comú a aprovar la nova ordinació reguladora sobre l'accés rodat a la Vall del Madriu, un text que s'ha treballat de manera conjunta per unificar criteris amb les parròquies d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria, que també la integren. Tal com ha explicat Rascagneres, un cop hagin donat el vistiplau al text la resta de corporacions, la mesura entrarà en vigor i es farà la corresponent publicació al BOPA. S'espera que la resta de comuns ho aprovin al llarg del mes de juny.