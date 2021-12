Encamp aprova provisionalment el pla parcial per fer una urbanització que uneixi amb Escaldes

EncampAvui fa 10 anys, el 7 de desembre de 2011, va ser notícia...

El Consell de Comú d'Encamp d'aquest dimecres ha aprovat de manera provisional el pla parcial de la unitat d'actuació de Cabeca. La zona és de 172.725 metres quadrats, en una franja paral·lela a la carretera que uneix Escaldes-Engordany i Encamp. La societat promotora Arbres de la tardor vol convertir aquesta zona en una urbanització que contempli espai residencial, comercial, hotels, parcs temàtics, i zones verdes. Tot i que de moment només s'ha aprovat de manera provisional, es preveu que en un mes el proper Comú en faci l'aprovació definitiva, si no hi ha al·legacions, i així es puguin començar les obres, que estan previstes en dues fases, la primera de cinc anys i la segona de quinze.

El cònsol major d'Encamp, Miquel Alís, ha presentat el pla parcial aprovat aquest dimecres a la sessió de Consell de Comú com 'el més important que s'ha fet mai a Encamp'. Ha indicat que a més de ser una urbanització que unirà la parròquia amb Escaldes-Engordany, pot convertir-se en la zona comercial més important del país 'sense perjudicar a les altres' perquè afectarà a un tipus de mercat i de turista 'que actualment no ve a Andorra'. A més, Alís veu aquesta obra com el que ha de 'donar oxigen a les empreses del país', ja que suposarà una inversió molt important que pot ajudar a reactivar el sector de la construcció.

La zona de la unitat d'actuació és la que voreja el riu i segueix la carretera d'Encamp a Escaldes. La superfície total de la unitat d'actuació és de 172.725 metres quadrats, dels quals 35.925 són per als carrers i camins comunals. Així, per a l'aprofitament privat queden 126.150 metres quadrats, i la cessió per al Comú és de 18.770 metres quadrats. Aquesta parcel·la que obté el Comú és la que queda just a la sortida del Túnel dels Dos Valires, per tant, 'al centre d'Andorra'.

El projecte presentat per la societat promotora Arbres de tardor està basat en una urbanització amb amplis espais en forma de plaça i espais lliures d'edificaicó, amb la construcció d'edificis d'importants dimensions i amb la possibilitat de comunicar-se mitjançant ponts i passarel·les volades. A més, les cobertes dels edificis seran planes i ajardinades com a parc i zones de lleure d'ús públic i titularitat privada. La idea és que la normativa doni la possibilitat de fer acabats d'estètica no tradicional. De fet, el cònsol ha definit la coberta superior que s'ha previst per als edificis com 'aixecar la capa superior de la muntanya, posar-hi els edificis i tornar a deixar la superfície muntanyosa'.

Pel que fa als terminis previstos, el primer pas ha estat l'aprovació provisional aquest dimecres del pla parcial. A partir d'aquí s'obre un termini d'un mes per a les al·legacions, i aleshores ja estarà llest perquè la propera corporació el pugui aprovar de manera definitiva. Un cop aprovat, Arbres de tardor podrà iniciar les obres, durant el 2012. Així, la primera fase, que és la que afecta al tram més gran, del 85%, és la urbanització des del Túnel dels Dos Valires fins a la connexió amb la CG2 a l'alçada de l'antic càmping Europa. Per a aquesta s'ha previst una durada de cinc anys.

La segona fase és la que va des de l'antic càmping Europa fins al túnel del pla viari que enllaça amb la unitat d'actuació d'Orals, i per a aquesta es preveu un termini de quinze anys. El que ha volgut deixar clar Alís és que aquests terminis fan referència a la urbanització de la zona, però que l'edificació de les residències, comerços i demés podrà variar. Tot i així, només les despeses d'urbanització s'han calculat en 17,5 milions d'euros, i per això el cònsol considera que serà 'oxigen' per al sector de la construcció.