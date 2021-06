Encamp espera l'arribada d'unes 8.000 persones per l'Spartan Race, que ja suma més de 3.300 inscrits

EncampLa parròquia d'Encamp ja ho té tot preparat per acollir aquest cap de setmana la 6a edició de l'Spartan Race, una de les curses d'obstacles més conegudes i dures del món. Per segon any consecutiu, la cita tindrà lloc al centre de la vila, i fins al moment, ja compta amb més de 3.300 inscrits, tot i que encara és possible apuntar-se fins al dia abans de la carrera sempre que no se superi el límit de 4.000 participants fixat pel ministeri de Salut. En aquest sentit, cal recordar que en l'edició de l'any passat la xifra de corredors es va limitar a 1.500 a causa de la pandèmia. Segons ha confirmat el director general de l'Spartan Race Espanya, Ángel Sanz, del total d'inscrits el 51% pertany al mercat espanyol, el 30% al francès, i la resta "d'un munt de països de tot el món", principalment europeus.

Aquesta elevada participació provoca que, tal com ha explicat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica del comú, Nino Marot, s'esperi l'arribada d'unes 8.000 persones a la parròquia al llarg de dissabte i diumenge. De fet, des de la corporació s'ha assegurat que les ocupacions hoteleres se situen entorn del 80, el 90 i el 100%, depenent de l'establiment, i hi haurà una quinzena de restaurants "que intentaran donar el millor servei a participants i acompanyants". Des del sector empresarial, segons ha ressaltat Marot, "estan molt contents i satisfets de rebre'ls", especialment després de llargs mesos d'aturada econòmica.

Per la seva banda, el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, ha posat en relleu la importància de poder acollir una "marca tan important" que apropa a Andorra "un esdeveniment de ressò internacional", per la qual costa es continuarà donant suport a la competició tenint en compte "el retorn que aporta". A més, "proves d'aquest estil refermen la voluntat del país de posar en valor l'entorn natural en el qual ens trobem". Torres també ha reconegut que poder dur a terme la cursa l'any passat sense incidències va servir per "demostrar que es poden fer proves esportives amb tota seguretat", i és per aquest motiu que per aquesta edició s'ha evolucionat en determinats aspectes, com és el cas del nombre de participants.

Entrant al detall de la competició, Sanz ha confirmat que s'han modificat algunes proves, però "més o menys" són similars a l'edició anterior. Així doncs, la cursa per excel·lència, l'Spartan Ultra, compta amb un recorregut de 50 quilòmetres i 60 obstacles i donarà el tret de sortida dissabte a partir de les 7.30 hores; el recorregut Beast, de 21 quilòmetres i 30 obstacles, s'iniciarà també dissabte a partir de les 9 hores; la cursa Sprint, de 5 quilòmetres i 20 obstacles, se celebrarà tant dissabte com diumenge a partir de les 13 hores, i la Super, de 10 quilòmetres i 25 obstacles, tindrà lloc diumenge a partir de les 9 hores. A més, també hi haurà una 'Kids Race', així com l''Andorra Trifecta Weekend', que permet als inscrits participar en tres proves al llarg del cap de setmana.

Durant la seva intervenció, Sanz també ha detallat com novament es rebrà atletes d'alt nivell. De fet, ha assegurat que hi haurà esportistes que conformen el top-25 mundial, tant en categoria masculina com femenina. Així mateix, aquest any l'organització de l'Spartan Race posarà el focus en la sostenibilitat, ja que esdevé "una de les apostes clares d'aquesta edició". En aquest sentit, ha explicat que "deixarem l'entorn més net que quan hem arribat", ja que hi haurà una brigada que s'encarregarà de recollir tots aquells residus que hi hagi al medi, tant dels corredors com els que ja hi podien haver a la zona, abans d'iniciar la cursa, mentre es desenvolupi, i abans de marxar. "És un compromís que crec que hem de tenir tots i també és una manera de comprometre'ns amb el nostre producte i retornar tot l'agraïment que tenim", ha conclòs.