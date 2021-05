Encamp estrena una nova zona lúdica amb jocs inclusius i intergeneracionals a Sant Miquel

EncampEncamp estrena una nova zona lúdica al centre d'Encamp d'uns 1.500 metres quadrats que incorpora jocs inclusius i intergeneracionals, a davant de Cal Notari i a tocar de l'aparcament de Sant Miquel. El comú ha realitzat aquesta nova instal·lació en diferents fases per tenir sempre una zona infantil operativa, així l'estiu passat es va posar en funcionament la zona central i ara s'ha completat amb les dos dels extrems.

Aquest nou equipament, inclòs en el pla d'embelliment de la parròquia, és una acció complementària a la remodelació urbanística de les avingudes i segueix amb la filosofia inicial de tot el projecte de donar prioritat als vianants, així com per seguir mantenint i millorant els espais verds, com a Vila Florida que va esdevenir Encamp, l'any passat. El parc consta de tres zones pensades per crear espais adequats a cada edat. S'han delimitat amb elements físics i amb elements visuals, com per exemple les figures d'animals que s'han col·locat a la paret que és contigua amb el riu, i que al mateix temps són un reflex de la diversitat de fauna que existeix a les muntanyes d'Andorra.

La primera i més propera a la zona de l'aparcament, ha estat pensada per a infants preferiblement entre 1 i 6 anys. S'hi ha instal·lat un balancí, un joc d'equilibri, una caseta accessible i una altra caseta amb tobogan. Les dues casetes incorporen elements sensorials i psicomotrius. La segona zona està indicada per infants de 3 a 12 anys, on hi ha el castell gegant de fusta de robínia i un gronxador de 5 seients, que ja estava en funcionament des de l'any passat. En aquesta segona fase, s'hi ha afegit un joc d'equilibri, de la mateixa fusta de robínia, un material molt resistent sense tractament químic que s'integra perfectament en l'entorn. La tercera és la zona més intergeneracional, on s'han combinat jocs infantils amb elements per a la gent gran. Hi ha dos aparells per exercitar la mobilitat, com per exemple els pedals de cames i el de braços i un joc cognitiu per compartir grans i petits, amb enigmes visuals, matemàtics i lingüístics per treballar la memòria.

Jocs inclusius

En aquesta mateixa zona el comú ha instal·lat tres elements musicals, com per exemple els tubs de sons i els jocs de ressonància. Inclou també un joc giratori i dos jocs inclusius pensants per infants amb mobilitat reduïda, un joc giratori que permet l'accés amb cadira de rodes i un gronxador amb arnès per a infants amb mobilitat reduïda o altres limitacions sensorials. L'esplanada de davant de Cal Notari també incorpora un panell en braille.

Les tres zones compten amb un paviment continu de seguretat realitzat en cautxú. S'ha instal·lat més papereres i bancs, i a la zona dels més petits també s'hi han plantat més arbres per millorar el confort dels usuaris. El cost d'aquesta instal·lació ha estat de 186.580 euros.