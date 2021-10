Encamp inverteix 1,5 milions en la creació d'un centenar de places d'aparcament

EncampEl comú d'Encamp tindrà al llarg d'aquest mes d'octubre més d'un centenar de noves places d'aparcament per les quals ha invertit aproximadament 1,5 milions d'euros. Ho han manifestat aquest dilluns el conseller d'Urbanisme i Obres Públiques, Joan-Marc Pifarré, i el conseller d'Infraestructures i Manteniment, Xavier Fernández, durant la inauguració del nou aparcament de les Bons, que disposa d'un total de 21 places, que es distribueixen en 16 per a abonats, tres de rotació, una per a vehicles elèctrics i una altra per a persones amb diversitat funcional.

L'altre aparcament que estrenarà el comú a final de mes és el de Casa Tresà, que comptarà amb 84 noves places, dues de les quals per a persones amb diversitat funcional i dues habilitades per a càrrega elèctrica.

(seguirà ampliació)