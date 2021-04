Encamp obre les inscripcions de la 2a edició de la Otso Trail Dog

EncampEl comú d'Encamp ha obert les inscripcions per a la segona edició de la cursa Otso Trail Dog d'Encamp que tindrà lloc el proper 25 d'abril, amb sortida i arribada al centre de la parròquia, concretament a la plaça dels Arínsols, una cursa particular ja que es realitza per equips formats per una persona i el seu gos.

Aquesta tipologia de cursa va ser una de les novetats del calendari de l'any passat a Encamp, com a Vila Europea de l'Esport 2020. En paraules del conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez, "l'èxit de participació i de satisfacció dels inscrits ha fet que la tornéssim a programar per enguany" mitjançant la renovació del conveni amb Otso i adaptada a les restriccions i mesures de prevenció per la Covid-19. L'organització espera un màxim de cinquanta inscrits per cada modalitat.

Les inscripcions es poden fer per internet a través dels webs comuencamp.ad i otsosport.com fins al dia 23 d'abril, o fins que s'exhaureixin les places ja que són limitades d'acord amb el protocol aprovat pel ministeri de Salut. El preu de la inscripció és de 25 euros, dels quals dos euros es destinaran a dues de les entitats de protecció dels animals que col·laboren amb l'esdeveniment, GosSOS i Laika. Les dues entitats estaran presents a la zona del 'village' a la plaça dels Arínsols.

La Otso Trail Dog és una cursa, amb dues modalitats, la de 3 km pensada per un públic més ampli, fins i tot, amb l'opció de fer-se caminant. El desnivell és d'uns 150 metres positius, i hi ha dues categories femenina i masculina. En aquesta modalitat no es té en compte la dimensió del gos i, per tant, només hi ha una subcategoria.

La modalitat de 9 km, amb un desnivell positiu de 522 metres, està pensada per un públic més preparat i habituat a les curses de trail i es divideix en categories femenina i masculina i en dues subcategories, d'acord amb el pes del gos, més de 25 kg i menys de 25 kg.

Tots els inscrits rebran un 'welcome pack' amb material esportiu i per als tres primers classificats de la categories masculina i femenina absoluta 9K hi ha tres premis en metàl·lic.