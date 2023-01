Encamp recupera el format habitual de l'escudella i reparteix més de 2.000 racions

EncampLa parròquia d'Encamp ha recuperat aquest any la celebració de l'escudella de Sant Antoni després d'haver-ho fet en format 'stop-lab' durant les darreres edicions a conseqüència de la pandèmia. Aquest any, l'esdeveniment ha retornat a la plaça de Sant Miquel, on al llarg de la jornada s'han repartit més de 2.000 racions entre els centenars de persones que s'han acumulat en una llarga cua. A més a més, com és tradició també han tingut lloc els Encants, donant pas, d'aquesta manera, a la subhasta d'aliments típics i de proximitat com ara bringuera, peus de porc, llonganisses i coques dolces.

L'organització de l'escudella ja va començar aquest dissabte a la tarda amb la preparació de tots els ingredients. Concretament, s'han utilitzat fins a 750 litres de brou, els quals s'han completat amb una vintena de gallines; 60 quilos de mandonguilles; 40 quilos de jarret; 30 quilos de cansalada; altres 50 quilos de botifarra negra i blanca; 50 quilos de bringuera; 12 cols; 25 quilos de pastanaga; 20 quilos de porros i 20 d'api; 30 de ceba; 50 de morro i orella, i 40 de patata. Per la seva banda, els escudellaires han començat a fer bullir les olles a les tres de la matinada.

La cònsol major encampadana, Laura Mas, ha valorat molt positivament la jornada i assegurat que des del comú "estem molt contents de reprendre de nou aquesta escudella a la plaça de Sant Miquel". Així, també s'ha mostrat satisfeta de la gran quantitat de persones que s'han aplegat per recollir la seva ració. A més, ha recordat que tots els beneficis que s'han aconseguit amb els Encants aniran adreçats a Càritas d'Encamp, per la qual cosa, els diners també contribuiran a donar suport a les persones menys afavorides.

Eleccions comunals

D'altra banda, i preguntada sobre la possibilitat de repetir candidatura per a les pròximes eleccions comunals, la cònsol major ha declarat que "encara no em toca decidir-ho" perquè "és massa d'hora". "Hi ha unes eleccions que van abans i encara no em vull posar aquesta pressió. Tinc temps i m'ho agafaré amb més calma", ha afegit.