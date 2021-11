Encamp es referma com a vila esportiva amb la celebració del primer campionat de Karate

EncampLa parròquia d'Encamp es referma com a vila esportiva amb la celebració del primer campionat promoció de Karate que s'ha dut a terme aquest diumenge al matí al Centre Sociocultural i Esportiu de la població. A l'esdeveniment hi han participat fins a 170 infants i joves d'un total de deu equips d'Andorra i Catalunya, els quals han competit en tres categories diferents, kata individual, kata equip i kumite individual infantil i juvenil.

Tal com ha explicat el professor de karate de la vila, Joan Gomau, feia "molts anys" no se celebrava un torneig de Karate i ha asseverat que aquesta nova competició dona una oportunitat a les generacions més joves, ja que "en l'àmbit internacional sempre ens fixem en els grans professionals i ells són el futur", per la qual cosa "és necessari donar una oportunitat a les noves generacions", les quals "tenen molt terreny per endavant".

Gornau també ha indicat que "ara" és un molt moment per "reprendre les competicions després de la pandèmia del coronavirus", per la qual "vam haver de parar tota l'activitat per prevenir els contagis". A més, ha manifestat que amb l'esdeveniment "reafirmem Encamp com a parròquia de l'esport", una tasca que la corporació "dedica molts esforços per situar-nos entre els grans representants europeus i mundials".

Per cloure, tant l'entrenador com el conseller de Joventut, Esports i Turisme, Xavier Fernández, han exposat que la voluntat és començar a fer "sortides internacionals l'any vinent i mostrar el potencial d'Andorra en Karate arreu". A més, ha assenyalat que la celebració ha "tingut un gran èxit de participació" i ha ajudat a "descobrir el nostre patrimoni, la restauració i donar pernoctacions a la parròquia".