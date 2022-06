Encamp tornarà a ser l'epicentre de l'Spartan Race del 10 al 12 de juny

Andorra la VellaArriba a Encamp una nova edició de l'Spartan Race els dies 10, 11 i 12 de juny recuperant la versió Spartan Kids el divendres a la tarda i amb nous recorreguts en dues de les seves proves emblemàtiques: l'Ultra i la Beast. L'esdeveniment esportiu, que es desenvoluparà amb la col·laboració d'Andorra Turisme, es torna a ubicar al centre d'Encamp amb punt de sortida prop de l'antic càmping internacional i totes les arribades a la plaça de Sant Miquel.

Andorra es prepararà durant tota la setmana vinent per rebre més de 3.500 participants en la que serà la setena edició d'aquesta prova. Es tracta d'una competició consolidada per ser una destinació espectacular i imprescindible per a tots aquells que vulguin gaudir no només de l'esport, sinó també de turisme, natura, gastronomia d'alta muntanya, anar de compres i relaxar els sentits.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que "estem molt contents de tornar a obrir l'estiu amb un esdeveniment que ajuda a hotels, comerços i el sector de la restauració" i ha agraït l'esforç i la col·laboració de tots els veïns d'Encamp per fer possible aquest esdeveniment al centre de la vila "agraïm a tots els veïns la seva col·laboració durant aquests propers dies", ja que només és possible tirar endavant un gran esdeveniment com aquest amb la complicitat i paciència dels veïns que tot i que viuran amb molta intensitat aquests tres dies també tindran algunes molèsties pel tancament d'alguns carrers o aparcaments.

Una nova edició de l'Spartan Kids, la primera al centre d'Encamp

D'altra banda, torna l'Spartan Kids el divendres a la tarda per als futurs Spartans, on els infants i joves des de 4 fins a 15 anys podran iniciar-se en la prova d'obstacles més coneguda del món amb tres distàncies possibles: 800 m (de 4 a 15 anys), 1,6 km (de 7 a 15 anys) i 3,2 km (de 10 a 15 anys). Els preus de les curses varien en funció dels recorreguts.

Afectacions de la mobilitat durant l'esdeveniment

El comú d'Encamp tancarà la circulació de la zona centre de la vila, concretament l'avinguda de Joan Martí, des de la plaça dels Arínsols fins a la rotonda de Prat de Genil, per la cursa des del divendres 10 de juny a les 9.15 hores fins al diumenge a les 18 hores, ja que està previst que tota la zona de Sant Miquel aculli diverses proves i l'arribada de totes les curses. Només es permetrà el pas als veïns i vehicles amb abonament a l'aparcament.

Per altra banda, dissabte 11 de juny, des de les 7 hores i fins a les 14 hores de la tarda estarà tancada la circulació a la carretera CS-210 de Vila, des de la sortida del poble de vila fins a la collada de Beixalís, per la celebració d'una de les proves en aquest tram.

Pel que fa a la mobilitat cal afegir el tancament de tres zones d'aparcament: Sant Miquel a partir de dilluns 6 de juny i fins al dia 13 de juny, les Feixes del Funicamp, des del dissabte 4 de juny i fins al dilluns 13 de juny, i una part de la zona blava de les Pardines, els dies 11 i 12 de juny, perquè acullen una part de les proves i del material i muntatge per l'esdeveniment.