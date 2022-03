Encara la primavera amb nous aires interiors

Andorra la VellaDiuen que la primavera la sang altera, i encara més, si coincideix amb la Setmana de l'Íntim de Pyrénées Andorra . Des d'aquest dijous 17 i fins al 27 de març, a la primera planta de Pyrénées t'esperen les noves col·leccions de roba interior d'home, dona i infantil amb un 20% de descompte.

Aquesta promoció, que Pyrénées Andorra repeteix periòdicament degut al seu èxit entre els clients, només és vàlida per a aquells usuaris de MyPyri (qualsevol persona pot fer-se de MyPyri a través de l'aplicació mòbil!) i no és acumulable amb altres descomptes. La Setmana de l'Íntim és l'ocasió perfecta per encarar la primavera amb nous aires interiors, i és que, la nova estació arriba el pròxim 21 de març amb ganes de dona pas a la roba lleugera.

A la Setmana de l'Íntim de Pyrénées Andorra podràs gaudir de les noves propostes de múltiples marques, ja siguin de llenceria fina, conjunts bàsics i roba interior esportiva. També trobaràs pijames, mitges, bodies, modeladors i tot el que necessites per al teu dia a dia. Algunes de les marques presents a la secció de llenceria són Women'Secret, Dkny Sleepwear, Armani, Fraly, Antigel, Pasionatta, Calvin Klein, Sloggi, Triumph, Dim, Janira, Avet, Massana, Vania i Lauren, entre d'altres. Vine, i vesteix el teu interior a Pyrénées Andorra .