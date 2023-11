Ensenyat anuncia la seva retirada de la política quan acabi la legislatura

Andorra la VellaCarles Ensenyat, actual síndic general d’Andorra, ha anunciat que aquesta serà la seva última legislatura en política, afirmant que ocupar el càrrec de síndic general suposa “sublimar una carrera dins el legislatiu”. Ensenyat compara aquesta decisió amb altres trajectòries polítiques on, com en el cas d’una persona que comença com a secretari d’estat ambiciona arribar a Cap de Govern, ell considera un honor finalitzar la seva carrera política com a síndic.

En una entrevista a “Avui serà un bon dia“, Ensenyat ha destacat que la seva principal prioritat com a líder executiu és garantir la viabilitat de les pensions. El síndic ha subratllat la importància de la seva gestió en aquest àmbit i les seves accions encaminades a mantenir el sistema de pensions del país.

D’altra banda, Ensenyat ha manifestat la necessitat de realitzar més pedagogia sobre els efectes de la pròrroga dels lloguers per tres anys. Ha alertat sobre la il·legalitat de les cartes d’alguns propietaris que intenten desnonar els llogaters i ha destacat que aquestes accions poden ser denunciades a la justícia si es demostra mala fe.

“Si es demostra la mala fe, sí que ho són. També és veritat que hi pot haver propietaris que hagin actuat sense mala fe. Simplement pensant que ho podien fer perquè s’acabava una llei. Però han de saber que hi ha una llei a tràmit i aquí tots els partits polítics i la sindicatura posarem tota la capacitat que tinguem perquè abans del 31 de desembre estigui aprovada“, ha afegit Ensenyat referint-se a la nova llei de pròrroga de lloguers.