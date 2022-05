Enxampen un conductor andorrà circulant a 198 km/h a Verdú

Andorra la VellaEls mossos d'esquadra han denunciat penalment un conductor andorrà per circular a 198 km/h al terme municipal de Verdú, a l'Urgell. Els agents havien establert aquest dimarts al matí un control de trànsit al punt quilomètric 65 de la carretera C-14, un tram que es troba limitat a 90 km/h.

En el decurs del control, s'ha detectat el conductor del turisme andorrà més que duplicant la velocitat màxima permesa a la via. Per aquest motiu se l'ha denunciat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el trànsit.

Després de la intervenció dels agents, el denunciat haurà de comparèixer davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera quan sigui requerit.