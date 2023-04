Epizen estrena el seu racó més refrescant

Existeixen moltes teories sobre l'origen del gelat, però el que sabem segur és que avui dia el gelat el podem menjar a tota hora i en qualsevol dia de l'any. Avui dia, existeix un gran assortit de gelats i sempre acabem amb el mateix, però si tenim ganes de degustar una cosa nova és el moment que tastis els gelats artesans arribats de Sud-amèrica coneguts com a Guapaletas que ja pots trobar a la segona planta d'Epizen.

Guapaletas són gelats artesanals de gran qualitat elaborats amb matèries primeres nobles, naturals i sense conservants. La història de Guapaletas es remunta a la dècada del 1930 quant a la ciutat de Tocumbo (Mèxic), les mares i àvies van començar a fer paletes pels seus fills i nets de manera artesanal amb fruites i altres productes locals. A partir d'aquí, Guapaletas s'ha anat expandint arribant fins a Andorra i, en concret, a Epizen.

Guapaletas ofereix gelats aptes per a celíacs

Tots els productes de Guapaletas són aptes per a celíacs, ja que els gelats són lliures de TACC, és a dir, sense blat, avena, civada i sègol. Els gelats es presenten en diferents mides: grans o petites. En funció de la mida els sabors del gelat varien. Guapaletas disposa de gelats farcits, com ara, xocolata blanca amb fruits vermells, banana split, fruits vermells amb llet condensada, entre altres, o també tens l'opció de tastar els especials com el de xocolata amb Baileys.

Si llegint aquest article ja se t'ha fet la boca aigua, no esperis més i arriba't fins a Epizen per fer-te amb una o més paletes de Guapaletas.