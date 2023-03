Epizen té el millor regal pel dia del pare

El pròxim diumenge 19 de març hi ha celebració per partida doble. Per una banda, és la diada de Sant Josep i de l'altra és també el dia del pare. Aquesta darrera és una celebració que es remunta a molts anys enrere i gràcies a ella s'ha acabat celebrant també el dia de la mare, que es festeja el primer diumenge del mes de maig. Però centrant-nos en el dia del pare, ja saps el que vols regalar?

A Epizen tens una infinitat de propostes per fer el millor regal del dia del pare. Els diferents negocis i marques del centre disposen de diferents opcions. Per exemple, en el cas d'un pare que té cura de la seva imatge i que cuida el seu aspecte dia rere dia, la perfumeria Primor trobaràs els productes cosmètics, de perfumeria i complements que més s'adiguin als seus gustos.

Si continuem parlant d'imatge, a Iblú, òptica Andorra pots acabar de completar el regal del dia del pare comprant unes ulleres de sol. Ara que arriba la primavera amb els seus dies assolellats unes ulleres de sol són la millor opció i és un regal que sempre agrada perquè és un complement útil i necessari.

Finalment, una altra opció és un regal més tecnològic que podràs adquirir a IO:Electro&Home. Productes de telefonia, informàtica, imatge o petits electrodomèstics són els que tens disponibles a la botiga. I si estem parlant d'un pare gamer, has de tenir present que IO:Electro&Home està en ple mes del gamer en què molts productes del sector estan en promoció.

Sigui quina sigui la decisió final, ben segur que a Epizen trobaràs el millor regal pel dia del pare.