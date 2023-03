Epizen serà l'escenari de la Festa dels Videojocs

Demà dissabte, el centre comercial Epizen serà la seu de concentració del col·lectiu gamer del país. I és que gràcies al moviment social i educatiu juvenil de Sant Julià de Lòria, més conegut com a Movlav, i What You Play s'ha organitzat una festa del videojoc que es durà a terme a Epizen.

Des de les onze del matí i fins a les cinc de la tarda es durà a terme una competició en esports electrònics. Un campionat que girarà entorn de tres videojocs i que es desenvoluparà davant la botiga d'electrònica IO:Electro&Home. El primer a entrar en joc serà el Clash Royale (a partir de les 11:00 hores), més tard serà el torn del FIFA23 (a partir de les 15:00 hores) i el darrer a entrar en competició serà el Tekken 7 (a partir de les 17:00 hores). Com tot campionat hi haurà guanyadors que seran premiats amb targetes regal d'IO:Electro&Home (50 euros pels primers classificats i 25 euros pels segons classificats).

Les inscripcions ja estan obertes i s'han de realitzar a través dels perfils de les xarxes socials del MovLav.