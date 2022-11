Equipa la teva llar per afrontar millor les baixes temperatures

"Ens agrada dissenyar productes per gaudir de la llar". Aquesta és una de les màximes amb què es defineix Textura, la firma catalana especialitzada en roba per la llar. Un concepte que desde totes les botigues Textura d'Andorra, una ubicada a la tercera planta de Pyrénées Andorra i l'altra a Epizen, vol que penetri en força dins les cases dels lectors. D'aquí que Textura t'ofereixi un 15% de descompte per la compra de tres unitats.

Si encara no ho has fet i vols donar un nou aire a casa teva, ara és el moment de fer el pas. Aprofitant els dies de l'Andorra Shopping Festival, la firma catalana especialitzada en roba per la llar t'ajuda que trobis i adquireixis aquella manta pel sofà que tanta companyia et farà durant aquesta tardor i hivern, o bé a què triïs el millor coixí o coixins per donar un toc més càlid al teu sofà. Els que sou més previsors i ja penseu en la decoració de Nadal, ara també és el moment de fer el cop de cap i anar comprant aquelles fundes de coixí o cobrellits que converteixin casa teva en un conte de Nadal, encara que sigui per uns dies. Fins al 16 de novembre tens temps per aprofitar-te de la promoció que té en marxa Textura.

Textura, amb el seu estil elegant i atemporal, és una companyia pionera pel que fa a la recerca de materials ecològics i des del 2017 elabora les seves peces amb cotó 100% orgànic. Fundes nòrdiques, llençols, baixeres i coixineres disposen del certificat GOTS, Global Organic Textil Standard, el reconeixement més gran internacionalment que assegura l'origen natural de les fibres i garanteix que el producte, no té cap mena d'additiu, químic o pesticida. Textura Epizen cuida fins al darrer detall perquè el confort a la llar sigui màxim.