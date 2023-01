Equipaments obligatoris des d'Encamp i la Massana

Andorra la VellaLa situació a la xarxa viària andorrana ha anat a pitjor. Mobilitat acaba de decretar fase groga a partir d’Encamp, la Massana i Erts. També en l’accés a França. Queda prohibit el pas de motos, motocicletes i patinets elèctrics. A més hi ha altres limitacions. Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments. No circular a més de 60 km/h. Disminuïu la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats Eviteu qualsevol maniobra brusca i augmenteu la distància de seguretat. La situació encara és molt pitjor en el Port d’Envalira i l’accés a Arinsal on s’ha decretat fase negra i la carretera està tallada.