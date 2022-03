Equipaments especials per accedir a Arcalís i Pal.

El departament de Mobilitat alerta que s'ha activat la fase groga a la CG3 d'accés a Arcalís i a la CG4 per entrar a Pal. Per tant, cal dur els equipaments especials, sigui rodes de contacte o cadenes, per a circular per aquests trams.

Per la seva banda, el Servei Meteorològic informa que les precipitacions que assetgen el Principat aquest diumenge afecten la meitat nord del país i estan deixant neu entre els 1.500 i els 1.600 metres, tot i que puntualment la cota pot baixar fins als 1.400 metres.

#FaseGroga - CG3- Accés Arcalís i CG4 - Pal — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 13 de marzo de 2022

Malgrat el temps, s'espera que a darreres hores de la tarda i vespre s'obrin clarianes. Les temperatures màximes arribaran als 14 graus a Andorra la Vella, fins a 9 a 1.500 metres i a -1 al Pas de la Casa.

Les primeres precipitacions🌧️d'aquest front que arriba per l'oest ja afecten la meitat nord d'#Andorra amb neu❄️entre els 1.500 i 1.600 metres tot i que puntualment pot baixar als 1.400🏔️

Ahir, les precipitacions van deixar fins📏a 7 cm de neu❄️nova🏔️i💧20,8 mm a Sant Julià pic.twitter.com/jqxWv2TDxb — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) 13 de marzo de 2022

De cara a aquest dilluns 14 de març, Dia de la Constitució, les precipitacions tornaran a fer acte de presència, tot i que seran intermitents. La cota de neu pujarà fins als 1.800 metres al matí i als 2.100 de cara a la tarda. El vent de component sud arribarà amb ràfegues de fins a 50 quilòmetres per hora als fons de vall.