Equipaments especials obligatoris fins al 15 de maig

Andorra la VellaDes d'aquest dilluns, 1 de novembre, és obligatori dur equipaments especials en cas de nevada. En aquest sentit, des de Mobilitat recorden que "és imperatiu" portar rodes de neu o cadenes en el període comprès entre l'1 de novembre i el 15 de maig, sempre que hi hagi neu a la calçada.

Cal recordar que aquesta obligatorietat té com a objectiu optimitzar la seguretat i garantir la fluïdesa del trànsit en carretera en situacions en què la calçada està parcialment o totalment nevada o glaçada.

En funció de l'estat de la carretera s'ha establert un sistema de colors, els colors de la neu, que marquen les normes que cal seguir. Així, la fase groga recomana no passar de 60 quilòmetres per hora, conduir amb equipaments especials i evitar maniobres brusques, així com augmentar la distància entre vehicles. La fase taronja suposa que no es pot circular a més velocitat de 50 quilòmetres per hora i que els vehicles de més de 3,5 tones han de circular amb cadenes. La fase vermella suposa que no s'ha de superar els 30 quilòmetres per hora, que tots els vehicles han d'anar amb cadenes i que els vehicles de transport de mercaderies de més de 19 tones no poden circular. A l'últim, la fase negra vol dir que la carretera és intransitable. La multa a què s'enfronten els vehicles que no portin els equipaments en cas de nevada és de 180 euros.