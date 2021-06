Els equips '4M', 'Com tu', 'AVJip' i 'AVFrankies', guanyen la final de la WRO Andorra Telecom

Andorra la VellaUn total de vuit equips han pres part aquest dissabte al matí en la final de la World Robotic Olympiad (WRO) Andorra Telecom. La temàtica global d'aquest any ha estat l'ús sostenible del recursos energètics, aplicats a diferents àmbits com la llar o l'automoció. Els equips '4M', 'Com tu', 'AVJIP' i 'AVFrankies' han estat els guanyadors.

La prova, estructurada en quatre categories, WeDo (per infants entre els 6 i els 10 anys), Start (per infants entre 7 i 12 anys), Elementary (per infants entre 10 i 15 anys), i Junior (per infants entre 16 i 18 anys), s'ha distribuït en dues franges horàries. Així de 9 a 11 hores han competit les categories Elementary i Junior i d'11 a 13 hores ho han fet les categories Star i WeDo. En la categoria WeDo l'equip guanyador ha estat 'AV Frankies' de la Seu d'Urgell. El repte d'aquest any ha consistit a construir un robot per combatre els incendis forestals i rescatar les persones, portant-les a zones segures. A més, el robot també ha hagut de plantar nous arbres per reemplaçar els arbres cremats.

En la categoria Elementary l'equip guanyador ha estat l'equip 'Com Tu', integrat per dos joves d'Andorra. En aquest cas, el repte ha consistit a modernitzar una casa. El robot ha hagut de reemplaçar bombetes velles per noves, de baix consum, i instal·lar panells solars al sostre, així com dispositius domèstics intel·ligents. Unes millores que ajudaran a reduir el consum d'energia de la casa i farà un millor ús de l'energia renovable.

En la categoria Star l'equip guanyador ha estat l'equip 'AVJIP' integrat per joves de la Seu d'Urgell. El repte ha estat el mateix que en la categoria Elementary però amb una normativa simplificada, més adaptada a la iniciació a la robòtica. Finalment, en la categoria Junior l'equip guanyador ha estat '4M', integrat per tres joves d'Andorra. El repte d'aquest any ha estat vinculat a l'automoció. Així la possibilitat de carregar un cotxe elèctric mentre estan aturats ha estat el repte proposat. En el mateix, el robot ha hagut de recollir els cotxes a l'entrada d'un pàrquing intel·ligent i portar-los a la plaça correcta, segons el tipus de cotxe.

La responsable d'esdeveniments d'Andorra Telecom, Inés Martí, ha felicitat a tots els participants, ressaltant que "en aquesta setena edició la participació femenina ha arribat al 40% entre els equips andorrans, un percentatge que celebrem i que esperem que es mantingui o fins i tot creixi en properes edicions". A més, ha indicat que aquestes competicions "no només fomenten la innovació i la tecnologia entre els estudiants sinó valors associats com la creativitat, el treball en equip i la cultura de l'esforç". L'organització de la WRO forma part de l'aposta d'Andorra Telecom per a totes aquelles activitats relacionades amb el foment de la robòtica entre els joves Els guanyadors de les quatre categories, participaran en la final espanyola de la WRO 2021 que tindrà lloc el proper mes d'octubre a Salt.