Eric Jover, possible futur director del SAAS

Andorra la VellaEric Jover. L'exministre de Finances és el nom que fa consens per dirigir el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària a partir del mes vinent quan acabi el contracte de l'actual responsable Josep Maria Piqué. Un dels principals problemes que té la sanitat pública és que la despesa durant el mandat de Piqué, més enllà de la Covid, s'ha disparat de forma exponencial. Hi ha més de 1.200 treballadors sanitaris públics per a una població de 80.000 persones i a això cal sumar la part de la sanitat convencionada que entra per la Seguretat Social.

Eric Jover es considera el perfil ideal per la seva experiència en la gestió de les finances públiques, els coneixements sobre el funcionament de l'executiu i la capacitat real d'absorció de despesa per part de l'administració. Jover ja ha rebut l'oferta, però segons fonts properes al cas, de moment, encara no l'hauria acceptat. S'insisteix, però, per part de diferents membres i exmembres de Govern perquè l'accepti. El nombre de perfils interns a Andorra per a aquest càrrec és molt petit i no es vol tornar a buscar algú de fora perquè l'experiència amb Piqué, tot i no ser dolenta, ha deixat un regust amarg pel descontrol de la despesa. Les fonts consultades van indicar que pràcticament sempre que es porta algú de fora per a la gestió d'un organisme públic la despesa acaba disparant-se de forma exponencial.

El problema perquè Jover accepti és doble. D'una banda, ja estaria treballant en un altre sector, des de fa poc, i el fet d'haver de plegar només començar suposa un problema. En segon lloc, la seva sortida del ministeri a finals de la passada legislatura el col·loca en el dilema de si correspon que torni tan aviat al focus mediàtic. La pressió sobre Jover perquè accepti es preveu que es multipliqui en els propers dies perquè el relleu ordenat de Piqué és una de les màximes prioritats de l'executiu per a les properes setmanes.