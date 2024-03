Un error de l’AFA permet als Cierco que puguin demanar una llicència bancària

Andorra la VellaL'error burocràtic de l'Autoritat Financera (INAF quan va tenir lloc l'equivocació) en l'expedient als germans Cierco té conseqüències que van més enllà d'una sentència perduda. La seva gestió al capdavant de BPA va provocar que tot el sistema financer andorrà estigués a punt de caure i, per tant, l'Autoritat Financera els va inhabilitar de per vida i els va imposar una multa de 225.000 euros a cadascun. El Tribunal Superior ha tombat aquesta sanció als expropietaris de BPA perquè l'AFA va cometre un error de forma. Va engegar l'expedient contra BPA i, com era una fase inicial i no s'havien identificat els culpables plenament, contra 'persona desconeguda'. L'expedient va acabar sancionant als màxims responsables de BPA, però com formalment no se'ls havia comunicat l'inici s'ha anul·lat tot.

La sentència no eximeix els Cierco sinó que simplement indica que l'AFA hauria d'engegar tot el procés i, aquest cop, comunicar l'expedient als afectats. A efectes pràctics, la sentència significa que els Cierco no seran inhabilitats ni hauran de pagar cap sanció de l'AFA per la seva gestió de BPA. L'Autoritat Financera no reiniciarà el procés perquè, segons fonts properes a l'organisme, sa perfectament que no anirà enlloc. També per un tema formal. En aquest cas, en forma de prescripció. Els fets sancionables tenen una prescripció de tres anys. El cas BPA va esclatar ara fa nou. I l'efecte directe és que els Cierco tenen via lliure, en cas que volguessin, per tornar a demanar una llicència bancària.

El juliol del 2020, l’Autoritat Financera va suspendre de per vida els germans Higini i Ramon Cierco Noguer i a Joan Pau Miquel Prats per haver comès una infracció “molt greu” degut a les “irregularitats” comeses en la gestió Banca Privada d’Andorra. Els dos expropietaris de l’entitat i l’antic director general han estat sancionats a un “suspensió definitiva per exercir càrrecs d’administració o de direcció general, de dret o de fet, en el sistema financer andorrà”. A banda, cadascú d’ells ha estat multat amb quatre sancions diferents d’un total de 225.000 euros per diferents accions greus contra el sistema financer.

Els germans Cierco van recórrer contra aquesta sanció en entendre que l’AFA havia obert un expedient a BPA, però no s’havia comunicat la incoació de cap a persones en concret. El Tribunal Superior ha considerat que l’error formal de no comunicar la incoació de l’expedient és suficient com per anul·lar la sanció i la inhabilitació.

La sentència recull que l'INAF (l'antic AFA) tenia l'obligació de "dictar i notificar l'acord d'incoació a totes aquelles persones contra les quals el procediment es dirigeix, i que considera presumptes autors de la infracció, que han de ser correctament identificats. Doncs bé, no hi ha dubte que en el cas que ens ocupa l'acord d'inici s'adreçava a l'entitat BPA i "contra els presumptes subjectes responsables de la possible infracció comesa per la referida societat", persones que no s'identificaven. De fet, la pròpia AFA reconeix que és així. Es tracta d'un vici inicial que no pot entendre's corregit per les notificacions als agents d'altres tràmits, ni pel fet que aquests hagin tingut vista de l'expedient, compte tingut que el defecte de procediment no està en la manca de notificació d'un suposat acord d'incoació contra els afectats , sinó en el fet que aquest acord no existeix (l'únic que es va dictar afectava BPA i a persones no identificades)".