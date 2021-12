Escaldes aprova un pressupost de 33,5 milions d'euros amb la crítica de la minoria per la despesa en personal

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dijous un pressupost de 33,5 milions d'euros per a l'exercici del 2022 amb les crítiques de la minoria comunal de Demòcrates envers l'increment de la despesa en la partida de personal i l'endarreriment de les inversions previstes fins a l'últim any de mandat. Ho ha fet durant l'última sessió de consell del 2021, en el qual han desglossat els comptes previstos per a l'exercici vinent. Així doncs, la corporació escaldenca preveu una inversió de 7,8 milions d'euros, majoritàriament destinats al projecte Caldes amb 2,5 l'aparcament a la parcel·la de l'antic hotel Casino, la reforma de casa comuna i la llar de jubilats. El cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha informat que la previsió de volum d'endeutament del comú a finals del 2022 és d'11,3 milions, gairebé un 40% sobre la mitjana d'ingressos dels darrers anys.

