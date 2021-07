Escaldes-Engordany i Carisma signen un acord de col·laboració per potenciar el programa “Okupa’t”

Escaldes-EngordanyLa cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, i la presidenta l’associació benèfica Carisma, Helena Leach Cucurella, han signat un conveni que inclou la donació de 5.000 € per al programa comunal de formació de joves 'Okupa’t', promogut i desenvolupat pel departament d’Acció Social. El conveni aborda com a principal objectiu atendre les necessitats i carències dels ciutadans, facilitant l’accés gratuït a roba, sabates, mobles electrodomèstics i altres elements provinents de les botigues Carisma. Aquest no és el primer cop que les dues entitats col·laboren, ja que el juny de 2014 es va inaugurar la botiga "CARISMA / AGENTAS" a la parròquia d'Escaldes-Engordany.

'Okupa't' és un programa de desenvolupament competencial dels joves que es du a terme amb formació en àmbits com l’habilitat social, la manipulació d’aliments, seguretat en el treball, etc. valorant-se les seves competències. Un cop adquirides, es distribueixen en diferents llocs del comú en funció de les seves habilitats i capacitats.

Carisma és una entitat de caràcter social que té una doble missió de suport mediambiental i de benestar social al país. Promou el benestar mediambiental mitjançant la reducció de residus i l'estalvi de recursos a través del reciclatge, la reutilització i l''upcycling'. Aquestes accions es materialitzen a través de la recollida i venda de roba, sabates, mobles i estris de la llar per la seva venda a preu molt reduït, amb finalitats benèfiques, a les seves quatre botigues repartides al país. L'entitat també contribueix al benestar social d'Andorra mitjançant l'ús dels beneficis de les botigues oferint suport a entitats sense ànim de lucre centrades especialment en la formació i l'ocupació de persones en situació de necessitat social i en temes mediambientals.