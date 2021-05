Escaldes-Engordany comptarà "com a molt tard" l'1 de juliol amb el servei de bus a demanda

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany vol posar en marxa el projecte del bus a la demanada "com a molt tard" l'1 de juliol. Aquest dimecres, en el marc del consell de comú s'ha donat un pas més per materialitzar aquest nou transport a la parròquia. Així, s'ha adjudicat per un import de 198.200 euros la contractació del servei a Viatges Soldevila. Tal com ha explicat la consellera de Medi Ambient, Mobilitat i Urbanisme, Cèlia Vendrell, es farà una prova pilot fins a finals d'any que ha de servir per "comprovar l'eficàcia" d'aquest sistema i també per crear l'hàbit entre els ciutadans. El servei serà gratuït fins al 31 de juliol i a partir de llavors un bitllet senzill costarà un euro i hi haurà un abonament de 20 euros per a viatges il·limitats. El fet que sigui un servei a la demanada farà que no hi hagi "trajectes definits sinó que serà el ciutadà qui digui d'on surt i on vol anar", ha explicat Vendrell.

Vendrell també ha explicat que el servei funcionarà de dilluns a divendres entre les set del matí i les deu de la nit i els caps de setmana i festius entre les nou del matí i les deu de la nit. També ha recordat que hi haurà quatre busos en funcionament en hora punta i dos en hores que no ho siguin tant. Tal com ha destacat la consellera els conductors seran "una part important" en el funcionament d'aquest servei, que comptarà amb una plataforma en què els usuaris podran demanar el dia, l'hora i el trajecte que volen realitzar i llavors un algoritme calcularà els diferents trajectes que han de fer els xofers. En aquest sentit, la consellera ha recordat que la plataforma ha estat dissenyada per The Routing Company, una empresa emergent que compta amb experiència en aquest sector i que cobrarà 15.000 euros pel període de la prova pilot. També es tancarà ben aviat un acord amb Espic perquè faci les funcions de central de reserves per a aquelles persones que prefereixin reservar el bus fent una trucada. "Esperem que tingui èxit", ha manifestat Vendrell, que ha destacat que segurament la gent jove i la gent gran serà qui més utilitzi aquest servei. Des de l'oposició s'ha "fet confiança" en la majoria amb aquest projecte, ja que tal com ha recordat el conseller Miquel Aleix ells també portaven al programa fer un servei de transport intern. "És un element important i necessari per a la mobilitat de la parròquia", ha dit, i ha afegit que després de la prova pilot caldrà avaluar-ne els resultats. Vendrell li ha respost que s'espera que el projecte tingui èxit i que llavors es pugui tirar endavant l'acord amb les empreses per un període de cinc anys.

Abans no es posi en marxa el servei s'aprofitarà aquest temps per formar els conductors, per fer una campanya de comunicació "potent" perquè la ciutadania sàpiga que es posa en marxa el servei i també per retolar els autobusos. La cònsol major, Rosa Gili, ha volgut subratllar que a diferència d'un bus comunal tradicional aquest servei a la demanda "permet cobrir totes les zones de la parròquia".

Ajuda per al Fargo

D'altra banda, la proposta d'un crèdit extraordinari per fer una aportació a Vells Cases Andorranes de 20.000 euros per a la restauració del Dodge Fargo ha estat l'únic punt de l'ordre del dia en què l'oposició ha votat en contra. En aquest sentit, la consellera Núria Barquín ha qualificat de "quantitat molt excessiva" aquesta aportació i ha destacat que la majoria demostra "poc respecte pels diners públics" i més en un moment complicat com l'actual. "No veig problema en què el comú cregui en un projecte com aquest", ha remarcat Gili en la roda de premsa posterior al consell de comú i ha afegit que "considerar que 20.000 euros són molts diners sorprèn bastant quan acabem de passar una Cimera que ha costat molts diners" així com d'altres projectes, ha dit. A més, ha defensat que els comuns també tenen competències en qüestions culturals i, per tant, aquesta subvenció entraria en aquest marc d'aquestes atribucions. A més, ha defensat que el comú "està a l'escolta" de les demandes de la ciutadania i que per donar aquesta ajuda "no estem traient el pa de la boca a ningú". També ha remarcat que el fet que estigui a Escaldes-Engordany durant un temps "és un honor". En aquest sentit, el Dodge Fargo estarà instal·lat a l'aparcament del Prat Gran (un tema que també ha qüestionat Barquín perquè ocupa places públiques, ha lamentat) i el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa ha destacat que el temps que sigui a la parròquia s'aprofitarà "per visibilitzar-lo" amb la intenció "que la vinculació amb la gent sigui total". En aquest sentit, ha afegit que hi haurà una explicació perquè la gent entengui la seva importància. "Entenem que és un atractiu", ha remarcat Closa.

Durant la sessió de consell de comú majoria i oposició han discrepat sobre la conveniència d'aquesta dotació de 20.000 euros i Closa ha defensat que ara era el moment de fer-la i que s'ha decidit "prendre la iniciativa" ja que s'ha vist que el ministeri "es relaxava". Vendrell també ha volgut recordar a la minoria que quan ells governaven es va decidir pagar un lloguer mensual pel museu Thyssen que supera "de molt" la inversió que es farà en el Fargo. Barquín ha volgut recordar que l'objectiu era dinamitzar la part alta.

Treballs a Fiter i Rossell

Més plàcida ha estat l'aprovació per assentiment del crèdit extraordinari de 268.515 euros i l'adjudicació de les obres de la separativa de les aigües pluvials i residuals i l'embelliment del tram de Fiter i Rossell que va des de la frontera amb Andorra la Vella i el pont dels Escalls, per un import d'1.668.765 euros. Gili ha defensat que es tracta d'una obra "molt important" per poder fer la separativa, renovar els serveis i alhora fer l'embelliment del carrer i ha puntualitzat que el crèdit extraordinari és causat per la pujada del cost de l'obra des que es va planificar, el 2019. En aquest sentit, el cònsol menor, Joaquim Dolsa ha puntualitzat que el "boom de la construcció" ha fet que hagin augmentat els preus i de fet ha destacat que en aquest cas concret l'increment ha estat d'un 30% respecte de les previsions del 2019. Les obres començaran després de l'estiu, segurament després de Meritxell, ja que tal com ha manifestat Gili es vol interferir el mínim possible en l'arribada de turistes durant l'estiu. També ha destacat que és conscient que les obres causaran molèsties als veïns, però ha afegit que s'intentarà que siguin les mínimes possibles. El termini d'execució dels treballs serà de cinc mesos i és previst poder fer una reunió perquè els veïns puguin tenir tota la informació.

Des de l'oposició s'ha votat a favor d'aquest punt ja que tal com ha posat en relleu Aleix "és una obra imprescindible" perquè Escaldes-Engordany pugui anar incrementat el percentatge de separatives i també ha manifestat que veient l'evolució de sector de la construcció és "important començar ja" i que les altres fases es facin, també, el més ràpidament possible per evitar que pugin encara més els costos.

Tancament de comptes

A l'últim, cal destacar que l'aprovació de les execucions pressupostàries del primer, segon i tercer trimestres del 2020 s'ha tancat amb l'abstenció de l'oposició. El conseller de la minoria Jordi Vilanova ha destacat que el que demana és "més rigor, més seriositat i exercici de la transparència" per part de la majoria i ha recordat que els comptes han de ser aprovats en el trimestre següent, tal com marquen, ha dit, les lleis de finances comunals, del Tribunal de Comptes i de sostenibilitat de les finances públiques. "Cal que la informació estigui al dia i que es presenti quan la llei ho demana". Dolsa ha destacat que al tancament d'aquests tres trimestres l'estat de les finances comunals és bo ja que hi havia un superàvit de més de sis milions i ha defensat que "la gent pot estar tranquil·la perquè s'ha gestionat de la millor manera possible". Ha tret importància al fet que hi hagi aquest retard en la presentació de les memòries i ha dit que serà de 60 dies i que en tot cas no comportarà conseqüències. Ha lamentat que des de la minoria "es faci política" a través de rodes de premsa i articles de premsa i ha destacat que si el conseller Vilanova assistís de manera presencial a les comissions segurament es podria treballar "d'una altra manera". Dolsa ha defensat que hi ha cinc motius que justifiquen aquest retard com són els retorns de quotes que s'han hagut de fer per la Covid-19, per exemple de rebuts de les escoles bressol; la gestió de les lleis òmnibus que entre altres han obligat a aplicar descomptes en els lloguers; la conciliació dels comptes amb els bancs; l'adaptació de les nòmines a les assegurances dels treballadors; l'aplicació dels codis de comptabilitat i la implementació de les ajudes Covid. El cònsol menor i conseller de Finances ha recordat que el departament va just de personal i ha lamentat que des de la minoria no s'hagi estat "curós" amb aquests treballadors. Vilanova li ha respost que ja en dues ocasions havien presentat preguntes en el marc del consell de comú i ha destacat que el que no pot fer és "exigir en cada comissió de Finances que compleixin la llei".