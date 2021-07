La construcció recapta a Escaldes 3,7 milions d'euros el 2020

Escaldes-EngordanyLa construcció ha estat un motor important en la recaptació comunal a la parròquia d'Escaldes-Engordany. Així ho ha detallat el cònsol menor i conseller de Finances, Joaquim Dolsa, durant la sessió ordinària que s'ha celebrat aquest dimarts a la casa comuna. Així, mentre que els impostos vinculats a les obres van ser d'1,9 milions d'euros el 2019, al 2020 ho han estat de 3,7 milions, gairebé el doble. També en el cas de la cessió obligatòria, que molts inversors decideixen fer-la monetàriament, en comptes de la cessió de terrenys, s'ha doblat i ha passat dels 1,4 milions d'euros el 2019 a 2,8 milions el 2020. Altres recaptacions destacades han estat els 1,6 milions d'euros dels ingressos patrimonials -sobre els 968.000 euros de l'any anterior- o els 2,4 milions dels rendiments arrendataris. Dolsa ha compartit aquestes xifres durant l'aprovació de l'estat general de comptes corresponent a l'exercici econòmic 2020. El balanç monetari del comú d'Escaldes-Engordany també destacada que "és la parròquia amb menys endeutament públic", ha dit el cònsol menor, "de 10,35 milions d'euros al tancament del primer trimestre de 2021", període del qual també s'ha aprovat l'execució pressupostària. En aquest sentit, la cònsol major Rosa Gili ha considerat que "la parròquia pot dir que es troba en una bona situació, comparada amb la resta". A l'acabament de l'any 2020, el comú ha mantingut una situació financera positiva, de 8,9 milions d'euros, sent el pressupost final de 32,3 milions. "Donada la situació de pandèmia, s'ha intentat fer un pressupost coherent i realista, i s'han complert aquesta voluntat", ha assegurat Dolsa.

Des del comú, però, es lamenta que encara no s'hagi pogut complir l'objectiu de comprar els terrenys que han de permetre la construcció de l'aparcament comunal de la carretera de l'Obac i han avançat que aquesta mateixa setmana han mantingut una reunió amb els propietaris, i "s'avança en el bon camí per arribar a l'enteniment" perquè s'està "intentant trobar la manera que el comú no hagi de fer, ell sol, la inversió prevista de més de 20 milions d'euros", ha remarcat Dolsa, "per evitar que altres projectes es quedin sense pressupost".

Un millor urbanisme

Durant la sessió del consell també s'ha aprovat la modificació d'algunes de les normes urbanístiques del Pla d'Ordenació i Urbanisme d'Escaldes-Engordany, amb l'objectiu de garantir la seguretat viària i poder arreglar algunes voravies que no estan adaptades a l'ordenança actual i dificulten el pas de vianants. La modificació també ha d'evitar, tal com ha exemplificat Gili, carrers sense sortida d'urbanitzacions on "els camions d'escombraries no poden maniobrar i necessitarien una rotonda per poder sortir-hi, o la cruïlla de les Pubilles, que ens ha donat més d'un espant i tenim un estudi que certifica la perillositat de la zona".

També ha tirat endavant l'aprovació d'un crèdit extraordinari pel finançament de les obres de construcció de la sala de vetlles comunal, per un import de 19.946 euros, que se suma al pressupost global i que, segons han assegurat des del comú, serà el darrer pagament per acabar definitivament l'espai.

Altres qüestions aprovades a l'ordre del dia han estat la modificació de l'ordinació de medi ambient i paisatge urbà de la parròquia, que permetrà sancionar més fàcilment a tots aquells establiments que no llencin les escombraries correctament, o l'adjudicació a l'administració comunal de diversos béns patrimonials. Amb aquesta darrera adjudicació, quan el nou Codi de Circulació entri en vigor el 2 de setembre, el comú podrà, no només desballestar els vehicles que hagin quedat abandonats, sinó també posar-los a subhasta o fer-ne ús propi.

Escaldes ja pensa en el Nadal

Però una de les decisions més pintoresques d'aquest dimarts ha estat l'aprovació del pressupost dels llums de Nadal. Encara amb la ressaca de la Festa Major, el comú ha tirat endavant l'adjudicació del lloguer, la instal·lació i manteniment de la il·luminació per a les pròximes festes en diferents indrets de la parròquia per al 2021. Se n'encarregarà, de nou, l'empresa Novelec per valor total de 173.906 euros, una xifra similar a la d'anys anteriors. Gili ha afirmat que "els llums de Nadal no són una qüestió menor" i que els hagués agradat "tancar aquesta adjudicació fins i tot abans". Gili també ha explicat que "es tracta d'un contracte únicament per un any" per poder renovar la decoració a l'any següent, i també per comprovar si la il·luminació, que s'estendrà fins a la part alta de la parròquia, genera el dinamisme de visitants esperat.