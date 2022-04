Escaldes-Engordany decideix mantenir la gratuïtat del CIAM

Escaldes-EngordanyTal dia com avui de fa 10 anys, l'11 d'abril de 2012, va ser notícia...

La Junta de Govern del Comú d'Escaldes-Engordany ha decidit mantenir la gratuïtat del Centre d'Interpretació de l'Aigua i del Madriu (CIAM) de manera permanent. Tot i que s'havia estudiat la possibilitat de fixar alguna tarifa, finalment s'ha volgut seguir el model del Centre d'Art d'Escaldes-Engordany, de gratuïtat per evitar que els motius econòmics siguin un fet dissuasori a l'hora de visitar aquest museu. Des que va obrir el CIAM ja han passat per aquest espai un total d'11.415 visitants.

Des de l'obertura del Centre d'Interpretació de l'Aigua i del Madriu, l'entrada ha estat gratuïta com a via per atraure un públic més nombrós, i s'ha estat estudiant la possibilitat de fixar una tarifa o mantenir la gratuïtat. Tenint en compte el moment econòmic, la Junta de Govern ha decidit que no es pagui entrada, i així no perdre per motius econòmics cap visitant interessat.

Per permetre que qui vulgui pugui fer les seves aportacions per al manteniment del museu, es posarà una guardiola a l'entrada on els visitants podran donar-hi els diners que vulguin. Aquest mateix sistema, que s'empra en alguns museus d'Europa i Estats Units, serà el que s'aplicarà també al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany.

Durant la Setmana Santa s'ha acollit un nombrós públic, en general més abundant que el que ha visitat el CAEE, i en el que portem del mes d'abril s'han comptabilitzat 558 visitants. Des que va començar l'any ja se sumen un total de 2.924, i des de l'obertura del centre ja hi han assistit 11.415 persones.

D'altra banda, aquesta Setmana Santa també s'ha tornat a obrir la cascada del CIAM, i ja estarà en funcionament de manera permanent. A més, per continuar atraient els visitants, s'han elaborat nous cartells publicitaris dirigits a tots els públics i que presenten el CIAM com 'un espai per experimentar i aprendre'.