Escaldes-Engordany instal·la cinc casetes per a una millor gestió de les deixalles

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha començat la instal·lació d'unes casetes per a la recollida de les deixalles que han de substituir els punts que fins ara hi havia als carrers adjacents a l'avinguda Carlemany. La primera de les instal·lacions ja està ubicada a la confluència entre el carrer Constitució i l'avinguda del Consell de la Terra i es posarà en marxa ja aquest dijous. En aquests punts només hi podran dipositar deixalles els veïns i locals de la zona, que a tal efecte disposaran d'una clau magnètica que els permetrà obrir la caseta on estan els contenidors. "Feia falta aquest tipus de casetes per tenir la zona ordenada i no donar una imatge amb els carrers paral·lels (a l'avinguda Carlemany) amb la brossa", ha destacat la consellera de Medi Ambient del comú d'Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell.

Tal com s'ha comentat la primera de les casetes estarà operativa ja dijous d'aquesta setmana i cada quinze dies es posarà en marxa una de nova fins a completar les cinc que s'han adjudicat en un primer concurs, per un import de 130.000 euros. Així, a Consell de la Terra n'hi haurà dos més, un altre punt al carrer Sant Antoni i un cinquè a la zona de l'antic restaurant la Paella. Des del comú volen treure un altre plec de bases per adjudicar altres sis casetes més que s'ubicarien a altres punts de la parròquia on hi ha "una problemàtica" amb la gestió de la brossa. Així, la consellera ha esmentat la zona del Fener, Engolasters i Prat Rogetó. En alguns d'aquests punts el problema és que veïns que no són de la zona dipositen la brossa i llavors se saturen els contenidors.

El punt que es posarà en marxa dijous el podran fer servir els veïns de quatre edificis i els locals de la zona. A més, la porta no s'obrirà les 24 hores sinó que per "evitar males olors" es podran dipositar les deixalles entre les sis de la tarda i les deu de la nit. Els particulars podran abocar-hi paper i deixalles, mentre que els locals, també podran dipositar-hi envasos i vidre, seguint la política de porta a porta vigent fins ara. En aquest sentit, Vendrell ha destacat que el punt verd que hi ha a la zona del Carrer Constitució amb avinguda del Consell de la Terra es manté i allà es pot continuar abocant vidre, paper i cartró, i envasos.

La consellera ha manifestat que amb aquestes accions es vol "posar fi a les queixes" que hi havia i ha confiat que els ciutadans seran cívics per fer servir aquestes noves instal·lacions de la manera correcta i que, per exemple, no deixaran la brossa fora. En aquest sentit, s'ha fet arribar una carta a tots els afectats explicant-los la nova manera de procedir per dipositar les deixalles. També ha recordat que hi ha una ordinació que marca quan es pot baixar la brossa al carrer i que és la que s'ha fet servir per establir els horaris en què les casetes es podran obrir. És més, s'ha ampliat "una mica" aquest horari, ja que si bé l'ordinació marca que es pot baixar la brossa a partir de les set, les casetes s'obriran a partir de les sis.