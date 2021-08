Escaldes-Engordany porta la cuina dels Països Catalans als restaurants de la parròquia

Escaldes-EngordanyAvui fa 10 anys, el 30 d'agost de 2011:

Amb motiu de la capitalitat de la Cultura Catalana d'Escaldes-Engordany, els restaurants de la parròquia acolliran al llarg de dotze dilluns, un total de dotze establiments de restauració de diverses comarques catalanes que cuinaran menús especials per donar-se a conèixer al Principat. Els dilluns gastronòmics començaran el proper 12 de setembre i s'allargaran fins al mes de novembre oferint uns menús de qualitat, econòmics i 'portats a casa'.

A partir del proper dilluns 12 de setembre la parròquia d'Escaldes-Engordany acollirà, cada primer de setmana, un restaurant de qualitat de la cuina catalana. Al llarg dels dotze dilluns que s'allargarà l'esdeveniment, visitaran els establiments del país cuiners de diverses comarques catalanes com l'Alt Penedès, la Segarra, la Cerdanya, el Garraf, la Garrotxa, el Baix Camp, el Montsià, l'Alt Urgell, el Baix Llobregat, l'Alt Empordà i el Baix Empordà.

El president del comitè de treball de la Capital de la Cultura Catalana, Pere Moles, ha explicat que la idea és que 'si nosaltres no marxem, que vinguin els restaurants aquí', i així poder conèixer la bona cuina catalana. Opina que hi ha establiments que 'potser mai arribaríem a visitar, però el fet que vinguin aquí ens ho permetrà', i assenyala, a més, que els preus que es marcaran seran econòmics, entre els 20 i els 40 euros.

Els restaurants triats són els que s'han considerat de cuina típica i amb productes autòctons, i per aquest motiu, quan es desplacin als establiments andorrans, ho faran amb el seu propi equip i portant els seus ingredients típics de la zona.

Pel que fa al tipus de cuina que es podrà tastar, serà sobretot tradicional, però també hi haurà algun restaurant una mica més avantguardista com per exemple les Moles, d'Ulldecona, o El Roser 2, de l'Escala. El primer convidat serà el restaurant Alàs, que cuinarà els menjars típics de l'Alt Urgell a l'Hotel Roc de Caldes, dilluns 12 de setembre.

L'Institut Català de la Cuina dóna el seu suport a la iniciativa, i el seu president, Xavier Mestres, ha estat present a la presentació per fer un repàs per la història de la cuina catalana i destacar-ne la seva rellevància i qualitat. Mestres ha volgut reconèixer la bona iniciativa que s'ha pres, i ha indicat que se'n beneficien ambdues parts, ja que d'una banda els restauradors que vénen es donen a conèixer més enllà de les seves fronteres, però de l'altra, els amfitrions reben cuiners importants 'a jugar a casa'.

Xavier Mestres ha considerat que Andorra és un país amb moltes possibilitats per al turisme gastronòmic, ja que indica que a més de tenir una bona cuina, té altres atractius per oferir. Ha assenyalat que els turistes que s'acosten per tastar una bona cuina demanen també altres activitats a fer i que al Principat se'ls pot oferir lleure, excursions, cultura, comerços i altres interessos que són un bon complement.