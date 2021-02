Escaldes-Engordany preveu la construcció d'un edifici multifuncional a la part alta

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha donat llum verda aquest dilluns, amb els vots en contra de l'oposició, al pressupost per al 2021. Es preveu un total de 34,2 milions d'euros d'ingressos i la mateixa quantitat de despeses, de les quals 8,8 milions corresponen a inversió. Entre aquesta partida destaca l'inici del projecte de construcció d'un edifici multifuncional a la part alta d'Escaldes-Engordany, tot just al davant de l'església; l'inici del projecte Caldes; reformes a la casa comuna i l'inici també del projecte per a la construcció d'una planta més a la casa pairal. L'oposició hi ha votat en contra amb l'argument que no veuen de bon ull l'increment de la despesa i també perquè hi ha certes inversions, com la de casa comuna, que creuen que no reactiven l'economia tal com defensa la majoria. En la mateixa sessió de consell de comú també s'ha aprovat, amb els vots en contra de la minoria, uns canvis en la normativa urbanística perquè redueixi la densitat en les zones residencials.

