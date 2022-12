Escaldes estudia ampliar la zona de vianants de Carlemany fins a l'església

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany es planteja diferents projectes en cas que tornin a guanyar els comicis i segueixin al capdavant en la propera legislatura. Una de les idees és allargar l'actual format de vianants de Carlemany fins a la part alta de l'Avinguda. El projecte passaria perquè 'Vivand' continuï fins a la zona de l'Església escaldenca.

El cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, ha apuntat que potser el tram fins a la part alta de Carlemany no serà totalment de vianants sinó "mixta". En declaracions a Andorra Televisió, Dolsa ha comentat que potser no podrà ser totalment de vianants "perquè a causa de la orografia o bé dels problemes de la circulació, que no hi ha més carreteres, potser s'haurà de fer una zona mixta".