Escaldes inaugura l'exposició 'La Màgia' al CAEE per complementar l'oferta nadalenca

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha inaugurat aquest dijous l'exposició temporal al Centre d'Art escaldenc (CAEE) 'La Màgia', una mostra que recórrer l'univers fantàstic de la famosa saga literària de J. K. Rowling, per complementar l'oferta cultural de la parròquia per Nadal. La cònsol major de la parròquia, Rosa Gili ha manifestat que la voluntat de la corporació ha estat estrenar l'exposició abans del tret de sortida del pont de la Puríssima "perquè tan ciutadans com turistes en puguin gaudir durant el cap de setmana i al setmana entrant i també per les festes de Nadal".

D'aquesta manera, Gili ha exposat que estan molt contents de poder acollir la mostra artística 'La Màgia' al tomb dels llibres de l'escriptora britànica, la qual "podrà gaudir tota la família, petits i grans" i que també coincideix amb les festes de Nadal, "aquesta època més màgica de l'any". A més, ha assenyalat que l'exposició coincideix amb el vintè aniversari de l'estrena de la saga en l'àmbit audiovisual, per la qual cosa "crec que qui més qui menys tots l'hem viscut o n'hem sentit a parlar" i "entenem que hauria d'agradar a tots els públics".

En la mateixa línia s'ha pronunciat el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, qui ha indicat que la mostra artística es podrà visitar des d'aquest dijous, dia 2 de desembre, fins al 29 de gener, tot reiterant la intenció del comú "d'arribar a tots els públics a través d'una línia d'exposicions més popular". Per la seva banda, la cap del departament de Cultura de la corporació, Anna Garcia, ha comentat que s'han seguit totes les recomanacions i mesures establertes pel Govern per evitar la propagació del coronavirus, com el certificat Covid i l'ús de la mascareta i de gel hidroalcohòlic, i ha afegit que per facilitar les visites, i tal com es va dur a terme durant l'exposició de l'any passat, "els ciutadans i turistes que desitgin veure la mostra poden fer una reserva prèvia a través del telèfon del CAEE o del correu electrònic per garantir l'aforament a la sala".

I ha recordat que des del Centre d'Art escalden també s'organitzen diverses activitats paral·leles com les visites nocturnes i la dinàmica entorn de l'àmbit principal de l'exposició, Hogwarts, on els participants competiran per cases de l'escola de màgia per dirimir qui té més coneixements sobre la saga. D'altra banda, ha apuntat que des dels Cinemes Illa Carlemany i essent sabedors que el CAEE duia a terme aquesta exposició, han organitzat pels dies 21, 22 i 23 de gener una marató de les vuit pel·lícules de l'univers de Harry Potter, tot coincidint, també, amb el vintè aniversari de l'estrena del fil 'La pedra filosofal'. "Volem mostrar als visitants que a Andorra es pot comprar, esquiar, i gaudir de la cultura", ha dit.

La primera fase del projecte Caldes, el 2022

La cònsol major escaldenca ha afirmat que l'inici de la primera fase del projecte Caldes, la qual s'estén de la plaça del Madriu fins a la plaça Santa Anna, no es podrà adjudicar fins a l'any vinent a causa de la complexitat dels estudis tècnics que es requereixen per enllestir el projecte. "La idea que teníem era poder-ho adjudicar abans de finals d'any, però malauradament sembla una mica just perquè és cert que s'està treballant en el projecte, però les empreses han de tenir temps per estudiar-ho i segurament serà impossible abans adjudicar-ho abans del 2022", ha asseverat.

Gili ha assenyalat que la partida al pressupost 2021 destinada a l'elaboració de la primera part del projecte Caldes es reconduirà a la de l'any vinent, la qual des del comú "estem acabant de treballar", i ha avançat que seria possible que "no descarto que acabem afegint la segona fase", però ha exposat que "encara és una mica anticipat dir alguna cosa més". La segona fase del projecte Caldes suposaria la intervenció de la plaça situada a l'espai Caldes.