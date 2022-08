Escaldes tanca el parc infantil del Falgueró

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha tancat aquesta setmana el parc infantil del Falgueró. La mesura s'ha hagut de prendre després que finalitzés el contracte amb la propietat del terreny, que ara té la intenció de construir-hi, segons informen des de la corporació.

Els jocs que hi havia en aquest espai ja s'han retirat i s'aprofitaran per al parc infantil de Sant Jaume. El comú té la intenció de potenciar aquesta zona i per això hi ha prevista una intervenció de neteja i reparació dels elements i mobiliari que hi ha instal·lat. A més, també tenen previst il·luminar tot el parc. D'aquesta manera, la corporació treballa per aconseguir nous espais per al gaudi de tota la població.