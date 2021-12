'Escape room' al museu casa d'Areny-Plandolit per conèixer la història de la família

OrdinoEl museu casa d'Areny-Plandolit tornarà a acollir aquestes festes de Nadal l''Escape room' que narra la història de la família i de l'immoble on vivien. La iniciativa, que s'organitza des del 2018 per part del ministeri de Cultura i Esport estarà disponible el 23 desembre i el 4 de gener a les 12 i les 16 hores amb un cost de sis euros per entrada. Tal com ha explicat el tècnic de museus del ministeri, Eduard Tarrés, el joc d'escapada guia als participants per la primera novel·la de Joan Peruga, 'L'últim estiu a Ordino', que recrea la vida de l'Assumpta (Sumpta) d'Areny-Plandolit, una de les filles de don Guillem, síndic general i un dels personatges més importants de la història del país. "És una activitat lúdica que va néixer a finals del 2018, quan es treballava en la celebració del vintè aniversari de la primera edició de la novel·la i des de llavors l'hem repetit diverses vegades perquè creiem que és una molt bona manera de poder experimentar i conèixer la història de la família", ha indicat.

Tarrés ha comentat que el joc presenta tot de reptes intel·lectuals "bastant difícils" que condueixen els participants al segle XIX i els permeten esbrinar els enigmes i enginys que amaga l'activitat. Així doncs, de la mateixa manera, que la majoria de jocs d'escapada disponibles arreu, els jugadors tenen una hora de rellotge per completar tots els misteris que envolten la iniciativa i aconseguir sortir de la casa. "A la primera part hi ha vuit reptes que, si els desxifres, et donen vuit codis numèrics que permeten obrir la maleta i accedir ala segona part de l'activitat", ha explicat el tècnic. Tarrés també ha comentat que l''Escape rrom' disposa de dues versions, una de més complicada per aquells estudiants que estan treballant el llibre de Peruga a l'escola, i una de més senzilla encara al públic general, en la qual per completar-la no és estrictament necessari conèixer la història familiar.

El tècnic del ministeri ha destacat la "ludificació" de l'activitat, tot apuntant que aprendre a través del joc és una de les estratègies i eines "més naturals" que té l'ésser humà per ensenyar. I ha posat en relleu que el retorn que reben per part dels participants "és molt bo", motiu pel qual "estem molt contents" d'haver-ho tirat endavant i recuperar-lo puntualment perquè tan residents com turistes descobreixin la història de la família.