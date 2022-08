Escollint la teva millor companya de viatge

Una de les coses que més mandra fa a l'hora de fer vacances és preparar l'equipatge per a tants dies. Hi ha qui ho veu com una feina fàcil, però a d'altres se'ls hi fa un món fer maletes, i més si n'ha de preparar més d'una. Avui dia, la gran majoria volem moure'ns amb un equipatge fàcil de transportar i, sobretot, que ocupi un espai òptim al maleter del cotxe o bé que compleixi amb els requisits que ens demanen les diferents companyies aèries, que darrerament s'han posat serioses en el tema. Per cert, ara que parlem d'avions i aeroports... alguna vegada heu perdut el vostre equipatge? O si més no, heu coincidit amb algú altre portant el mateix disseny de maleta i a l'hora de recollir-lo us heu confós d'equipatge? La marca pionera en equipatge de viatge Samsonite, que tens disponible a Pyrénées Andorra , et dona l'oportunitat de personalitzar les teves maletes perquè això no et passi.

Des de fa un temps, Samsonite et permet gravar o estampar un missatge personal en el teu equipatge. Afegint una mica més en el preu final del producte pots convertir el teu equipatge en únic i molt difícil d'imitar. Tens un gran ventall de possibilitats per fer que la teva maleta sigui personal i intransferible. Els diferents models dels que disposa la firma t'ho permeten.

Equipatge de Samsonite

Ha plogut molt des de la sortida al mercat de la primera maleta Samsonite, la coneguda Streamlite (1941) que estava revestida d'un lleuger paper litografiat per donar-li un efecte de cuir cru o segur que també us ve al cap el maletí Attaché (1963) pensat per equipar a una nova generació d'homes de negoci (si no el recordeu segur que l'heu vist en alguna sèrie televisiva, com ara, Mad Men). Tot ha anat evolucionat amb dissenys més lleugers, més còmodes transportar... fins arribar a la col·lecció Eco Worldwide que va sortir al mercat el 2018. Va ser aleshores quan Samsonite va començar a comercialitzar 23 línies de producte fabricades en polipropilè reciclat, un material 100% fabricat a partir de plàstic PET reciclat. Un any després apareixia al mercat l'edició Green Grey de S'Cure ECO, la primera maleta de Samsonite fabricada a partir de plàstic reciclat.

Sense cap mena de dubte, Samsonite ha estat i podriem dir que és la marca líder en el sector de material de viatge. Samsonite ha sabut fabricar equipatge d'alta qualitat i resistent per respondre a les necessitats a l'hora de viatjar. Un equipatge que el tens al teu abast a la secció d'accessoris de la planta baixa de Pyrénées Andorra .