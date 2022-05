Espanya condecora a set membres de la policia andorrana per l'estreta col·laboració entre els dos països

Andorra la VellaSet agents i responsables de la policia andorrana han rebut aquest dijous la creu al mèrit de la Guàrdia Civil amb distintiu blanc per part de la conselleria d'Interior de l'ambaixada d'Espanya. "Es vol reconèixer la col·laboració que hem tingut sempre", ha expressat l'ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, qui ha especificat que aquesta col·laboració es manifesta amb esdeveniments específics com poden ser la Cimera Iberoamericana que va tenir lloc al Principat, la visita dels reis d'Espanya o esdeveniments esportius com el pas de la Volta Espanya per Andorra, però també "en el dia a dia de l'acció policial" amb la col·laboració amb la lluita contra la delinqüència i en servei del ciutadà.

Ros també ha remarcat que aquesta condecoració podria ser extensible a tota la policia andorrana. A més, ha comentat que la col·laboració entre les forces policials dels dos països també s'observa en la lluita contra el contraban, però també "amb temes com la formació". L'ambaixador també ha destacat que la col·laboració sempre és bidireccional, i ha remarcat que els diferents esdeveniments que s'han fet a Andorra, no haguessin estat possibles sense la col·laboració policial dels dos territoris.

Per la seva banda, el ministre de Justícia i Interior d'Andorra, Josep Maria Rossell, qui també ha estat present a l'acte que ha tingut lloc a l'ambaixada d'Espanya, ha volgut destacar la perfecta col·laboració que hi ha tant amb el país veí del sud com el nord. En aquest sentit, ha desitjat que aquesta col·laboració continuï en la mateixa línia de cara el futur.