Espanya, que va tallar tres hores l'electricitat a Andorra, quintuplica el preu del subministrament al Principat

Andorra la VellaEl Govern espanyol ha estat suportant una gran pressió pel cost de la factura de la llum als seus ciutadans mentre exporta energia a Andorra, França, Portugal i el Marroc. Des de feia mesos, segons fonts properes al cas, s'havien enviat advertiments respecte a la necessitat del Principat de reduir el seu consum perquè la factura que s'estava cobrant estava molt per sota del cost real en aquests moments. S'acusava d'un excés de consum aprofitant el subministrament dels veïns.

Dimarts va arribar el punt àlgid. Espanya va tallar durant tres hores dimarts de la setmana passada el subministrament elèctric i FEDA va haver d'anar a demanar a França un augment del servei per compensar la situació. Però això no va ser tot. Espanya acaba de presentar una factura a Andorra que quintuplica el cost fins ara. Per tant, el que paga FEDA està a anys llum de les previsions.

Durant tota la setmana Govern ha estat treballant en un pla per disminuir de forma dràstica el consum d'energia a Andorra. Tant a nivell públic com d'empreses i particulars. El pla serà presentat a les 20 hores per Xavier Espot i la ministra de Medi Ambient Sílvia Calvó.