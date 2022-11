L'Ajuntament d'Organyà espera reobrir el túnel de Tresponts abans que acabi el mes

Andorra la VellaL'Ajuntament d'Organyà espera que la Generalitat compleixi amb la seva previsió més recent per al túnel de Tresponts i el reobri abans d'una setmana, després que la galeria es va tancar al començament de setembre i no s'ha reobert des de llavors. Una situació que segueix causant malestar i queixes per part dels conductors, atès que amb aquest tancament han hagut de tornar a circular per la carretera antiga, pel perillós pas del congost.

En una entrevista a RàdioSeu, l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà, ha explicat que per les darreres informacions que els ha facilitat el Govern la reobertura s'ha de fer abans no s'acabi aquest mes de novembre. És a dir, dimecres vinent com a molt tard. Amb l'esperança que s'acabi ja aquesta pausa de més de dos mesos, Vilà espera que la reobertura es faci amb la màxima "seguretat" i també "normalitat". I que, per tant, ja s'hi pugui començar a circular a 80 quilòmetres per hora, la velocitat màxima habitual a la gran majoria de túnels d'aquestes característiques. Cal recordar que, en els mesos en què ha estat obert, al túnel de Tresponts només s'hi ha pogut anar a un màxim de 60 km/h. El batlle ganxo confia que des d'ara ja serà possible passar-hi a 80 per hora. Això serà possible després que, segons ha detallat, s'ha reparat un ventilador que no funcionava correctament i s'ha reforçat tots els altres, atès que en els primers mesos de funcionament s'havia detectat deficiències en el sistema de ventilació, motiu pel qual la velocitat hi estava limitada.

Tot i lamentar l'"enrenou" que ha comportat el tancament del flamant túnel al llarg de més de dos mesos i mig, Celestí Vilà ha matisat que el consistori fa una valoració positiva de la construcció de la galeria, que havia estat llargament reivindicada a l'Alt Urgell, a costat i costat de Tresponts. Precisament aquests dies es compleix un any de la seva inauguració oficial. Tot i que té una longitud de només 1,3 quilòmetres, el nou pas té una gran importància estratègica i per a la seguretat, perquè permet evitar la circulació pel congost i escurça la distància entre el nord i el centre de la comarca, alhora que millora la fluïdesa de la C-14, una via que té un alt volum de trànsit no només comarcal sinó també de connexió entre Andorra i l'àrea de Barcelona.

A aquest tancament del túnel de Tresponts, aquesta setmana s'hi ha afegit la prohibició de pas per l'interior del de Montant de Tost, on aquests dies també es desvia el trànsit per la carretera vella. En aquest cas, el motiu són els treballs per revestir l'interior amb plafons d'acer vitrificat. Aquest material reflecteix la llum i permet millorar la visibilitat a dins el túnel, segons ha explicat el diari Segre de fonts del Departament de Territori. Aquesta actuació és previst que es completi divendres vinent, 2 d'agost.