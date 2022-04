Els eSports en l'època del blockchain i el metavers

Sant Julià de LòriaLa segona jornada del Block World Tour és la que ha abordat la situació de les noves tecnologies vers els eSports. Dit d'una altra manera, com impactarà el blockchain i el metavers en la manera com funcionen els esports electrònics. Per tal de tractar aquesta temàtica específica, s'ha realitzat una taula de debat, que ha estat moderada per Sergi Segado, president de l'Associació Andorrana d'Esports Electrònics així com CEO de Job and Play. Segado ha estat acompanyat pel director estratègic de Team Heretics, Diego Soro, pel fundador i CEO de Team Queso, Álvaro González, un dels tres fundadors de Five Media Clan, Roger Espuga, i pel responsable d'ANA Gaming, Eduard Piera. En aquest punt, cal destacar que Team Heretics ja ha signat un acord amb el metavers d'Outer Ring i que Team Queso està treballant en diferents projectes que inclouen espais en el món virtual.

La primera ovació se l'ha endut González, ja que el passat dimecres, la fusió de Team Queso i Fnatic, el Fnatic TQ, es va proclamar campió de la Superliga de League of Legends amb els millors registres si la final més ràpida de la història. Entrant ja en matèria, tant González com Soro han coincidit en el fet que amb tota probabilitat, el futur dels eSports integrarà nous models de participació i joc basats en el blockchain. El director estratègic de Team Heretics ha apuntat que "al final, els clubs estarem en els jocs on hi hagi audiència. I això serà en els que siguin entretinguts de jugar i de veure; tant serà que siguin play to earn com jocs convencionals". En aquest mateix sentit, el CEO de Team Queso ha afegit que "nosaltres ja estem integrant una nova manera de governança del club, mitjançant la tokenització, on els socis participaran directament en les decisions". González ha afegit que "ja estem treballant en diversos projectes com Olimpia, on integrem aquestes tecnologies".

Per la seva part, Espuga ha comentat que "al final, aquestes tecnologies el que ens permeten és comptar amb una nova manera de relacionar-nos amb els fans". A més a més, el directiu de Five Media Clan ha afegit que "ara per ara, són les xarxes socials qui ens marquen com ha de ser la relació amb ells. Tik tok amb vídeos, instagram amb fotos... amb els NFT podem establir els propis canals de relació". Un altre dels punts que ha posat Espuga sobre la taula i en el que han coincidit la resta de ponents, és el fet que "cal destriar el sector encara perquè hi ha molt fum entorn dels NFT".

Precisament Piera ha advocat perquè "cal separar el gra de la palla, i quan passi el souflé actual, és quan es podrà veure els projectes que predominaran" i que els mitjans de comunicació "tenim un paper important en fer de pont entre els sectors i la societat". En clau de futur, el periodista d'ANA Gaming ha apuntat que "s'arribarà molt amunt" i ho ha justificat dient que "durant la pandèmia, es va veure que la indústria dels eSports no s'atura ni en un confinament" i ha exemplificat dient que "ja hi ha reportatges que apunten que a zones de Brasil, on abans se somniava a ser futbolista, avui es juga al Fifa per ser game player".

En preguntes del públic, Soro ha dit que "les noves tecnologies com el blockchain i el play to earn, obren noves vies per tal que els publishers no tinguin tot el control". El d'Heretics ha explicat que actualment "el publisher té el monopoli com a desenvolupador del joc, però que en el futur no té per què tenir també el control de les competicions". En el mateix torn, González ha detallat que "els patrocinis són importants" i ha dit que a hores d'ara suposen el 40% del pressupost de Team Queso. No obstant això, ha afegit que "mitjançant la tecnologia blockchain i els NFT, s'obren noves vies per aconseguir recursos sense tenir la dependència dels sponsors" tot destacant que "l'augment de visualitzacions que vam tenir durant la pandèmia no es va veure reflectit, en el mateix nivell, amb l'increment de patrocinadors".