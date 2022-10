Esports obre un concurs per rehabilitar espais dins del Centre de Tecnificació d'Ordino

Andorra la VellaEl Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la licitació dels treballs per a la reforma d'espais de la zona de serveis del Centre de Tecnificació d'Ordino (CTEO). Actualment, el centre esportiu ja ofereix serveis específics com ara el servei de preparació física i readaptació, el servei de psicologia esportiva, el servei de nutrició esportiva i el servei d'àpats.

Els serveis estan lligats al projecte H23 que té com a missió posicionar el Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino (CTEO) com a centre neuràlgic per a l'entrenament dels esportistes d'alt nivell i de tecnificació. L'objectiu principal és oferir un servei integral per a la millora de rendiment esportiu dels esportistes becats al programa ARA (alt rendiment d'Andorra) i per als i les esportistes dels programes de tecnificació i alt nivell de les federacions nacionals.

Els serveis s'han iniciat en espais provisionals del CTEO i és necessari poder disposar de nous espais per poder oferir-los de manera correcta així com per poder absorbir tota la demanda per part dels esportistes becats al programa ARA (Alt rendiment d'Andorra) i dels esportistes dels programes de tecnificació i alt nivell de les federacions esportives. Les obres que ara es liciten tenen un abast de prop de 400 m² i tenen per objectiu reorganitzar els espais que fins ara estaven destinats a l'EFPEM i que permetran recol·locar els serveis de laboratori de proves d'esforç, despatx de psicologia i nutrició esportiva, serveis mèdics i fisioteràpia.

La licitació es fa mitjançant concurs nacional i amb modalitat ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.etramits.ad. Les empreses interessades tenen temps fins al 10 de novembre per entregar la documentació pertinent al Servei de Tràmits del Govern.