Espot afirma que les eleccions es podrien celebrar al juny

Andorra la VellaXavier Espot ha comentat que les eleccions es podrien arribar a celebrar al juny, ja que és el màxim que es pot allargar la legislatura. L’últim dia per dissoldre el Consell General és el 7 d’abril coincidint amb la data del 2019 en què van tenir lloc els darrers comicis. Per tant, a partir del 7 d’abril comencen a comptar els entre 30 i 40 dies hàbils que hi ha per fixar la data dels comicis. Com a molt tard, s’arribaria a la primera setmana de juny.

El Cap de Govern ha destacat que “tinc menys poder del que la gent es pensa” pel fet que “no depèn només de mi quan es convoquen les eleccions”. Ha posat de manifest que s’ha de comptar amb quin és el calendari d’aprovació de lleis importants i que haurien de passar abans que s’esgoti la legislatura.

No ha donat una data “perquè no la sé”, però ha deixat clar que pot ser dins del termini legal que disposa i això li dóna marge fins a principis de juny d’aquest any. Espot ha fet les declaracions en el marc del balanç de l’any que ha fet avui l’executiu en una trobada amb la premsa.