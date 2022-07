Espot considera que s'ha de reformar l'urbanisme de manera "més accelerada"

El cap de Govern, Xavier Espot, qüestionat sobre els canvis urbanístics que ha impulsat Ordino per frenar el creixement de la parròquia, ha recordat que altres parròquies també han pres mesures i ha recordat els canvis fets a Canillo. De totes maneres, Espot ha manifestat que tot i que les parròquies han actuat “perquè no es construeixi de manera desenfrenada” segurament cal “fer un pas més enllà” i recorda que per aquest motiu es vol revisar la llei d’ordenació del territori.

Ha manifestat que segurament aquesta reforma s'haurà de fer de manera "més accelerada" i ha recordat que es vol tenir en compte l'opinió de tots els actors implicats, que sovint tenen interessos contraposats. Pel que fa als comuns, ha manifestat que s'han d'asseure a una taula i aconseguir un "comú denominador sobre les normes tendents a frenar la situació desenfrenada que tenim actualment", la qual cosa, ha dit, no vol dir que totes les parròquies hagin d'actuar igual, ja que cadascuna té la seva "idiosincràsia" i cal que no es faci una "limitació excessiva" ja que és necessari que es mantingui una certa construcció per vetllar perquè hi hagi habitatge i especialment de lloguer.

Precisament sobre l'habitatge i la proposta dels propietaris de terres que s'apliquin models com el de Mònaco, on molts treballadors resideixen fora del país, Espot ha remarcat que en altres països es dona aquesta circumstància en major mesura que a Andorra, on s'ha basat el model econòmic i social en la residència i treball i ha afegit que ara "no es tracta de trencar el model" tot i que ha reconegut que no es pot pensar en un creixement il·limitat, ja que el país no ho podria encabir.

Així, ha valorat que cal "mantenir les dues potes", és a dir, que els que vulguin viure a Andorra ho puguin fer i els que vulguin fer-ho fora de les fronteres, també, i ha reconegut que en aquest cas caldria una millora de les comunicacions. "Si volem la preservació del territori calen mecanismes de facilitació" perquè es pugui "triar viure a Andorra o a la zona fronterera" i ha afegit que això passa per la millora de les comunicacions "i donar facilitats" perquè la gent es pugui instal·lar a la Seu d'Urgell. En aquest sentit, fer extensiva la prestació per desocupació als fronterers creu que pot ser un al·licient.