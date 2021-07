Espot descarta, "per ara", el passaport Covid per entrar a establiments i espais públics

Escaldes-EngordanyPreguntat sobre un possible augment de les restriccions davant l'increment de casos de Covid-19 que provoca la variant Delta, el cap del Govern, Xavier Espot, ha avançat que de moment el Govern no es planteja "incrementar excessivament les restriccions; no hi ha res en ment, però pot ser que avaluem la situació i puguem de manera puntual establir alguna restricció concreta, però en termes generals les decisions que s'han pres ens han permès contenir la propagació de la pandèmia, especialment en la població més vulnerable". Des del Govern, es creu que amb les mesures actuals es pot controlar la situació tot i l'increment dels contagis. Espot ha fet aquestes declaracions durant els actes de Festa Major d'Escaldes-Engordany, a les quals ha assistit aquest dilluns.

Sobre l'opció d'aplicar el passaport Covid per entrar en certs espais públics i privats, tal com estan fent alguns països, Espot ha assegurat que el Govern "no s'ho planteja, en tot cas ara" i ha afegit que "mai he estat partidari de mesures restrictives, però entenc els països que les han pres i no les descartem en un futur". En la mateixa línia, ha declarat que s'haurà de veure la xifra final de vacunats a Andorra per prendre mesures d'aquestes característiques i estar segur que "serà superior a la dels països del nostre entorn". Per últim, ha criticat a aquelles persones que es neguen a vacunar-se i esperen que la immunitat de grup sigui causada per la resta de la població i els ha animat a fer un pensament perquè també es vacunin, especialment amb l'arribada de l'hivern i la possible aparició de variants més dures.