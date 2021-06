Espot, Martínez Benazet i Mortés informaran sobre el projecte de Grifols

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet i el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, presentaran el projecte del centre de recerca en immunologia en el que el Govern i la multinacional farmacèutica Grifols estan treballant conjuntament i que es preveu que s'ubiqui als terrenys de Casa Rossell. La reunió informativa es durà a terme el dimecres 9 de juny a les 21 hores a l’Andorra Congrés Centre Ordino. També s’oferirà telemàticament per a tota la ciutadania.

En la reunió es preveu donar resposta a diferents qüestions de l’àmbit sanitari i mediambiental així com econòmic i urbanístic que han anat sorgint entre la població des de l'anunci d'aquesta iniciativa. D’aquesta manera, Espot, Martínez Benazet i Mortés respondran a les preguntes que es formulin a la sala així com a les qüestions que la ciutadania d’Andorra faci arribar al correu electrònic visc@govern.ad prèviament a la reunió, segons informen des del Govern.

Donada la situació sanitària actual, l’aforament de la sala està limitat. D’aquesta manera les veïnes i els veïns d’Ordino podran assistir presencialment, prèvia reserva a través del comú. Tanmateix, es preveu oferir la reunió via telemàtica perquè així els ciutadans puguin seguir la reunió.

A finals del mes d'abril, el Govern anunciava un acord amb la companyia catalana Grifols per tal de construir a Ordino un centre de recerca en immunologia, una iniciativa publicoprivada amb la participació d’Actua i que ha de situar el Principat en la primera línia de la recerca científica mundial. Aquest projecte s'alinea amb els objectius de l'executiu de diversificació de l'economia i l'aposta per sectors prioritaris com la biotecnologia, la investigació, el progrés tecnològic i la innovació, així com l'atracció de talent humà i les activitats d'alt valor afegit.

Aquesta és la primera de les accions informatives previstes al voltant d’aquest projecte, que es faran tant a nivell parroquial com nacional.