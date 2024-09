Espot Miró es posiciona com a pròxim president del Comitè Olímpic

Andorra la VellaXavier Espot Miró ha confirmat que es presentarà a les eleccions del Comitè Olímpic Andorrà (COA) l’1 d’octubre, després de l’anunci del final del mandat de Jaume Martí, que ha ocupat la presidència durant 22 anys.

Segons RTVA, Espot Miró, actual vocal de la comissió permanent i president del comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025, està treballant per formar una candidatura amb moltes cares noves i busca el suport dels presidents de les federacions.

Cap candidatura altra la vista

Com que no es preveu cap altre candidat, Espot Miró probablement serà el nou president del COA per un període de quatre anys.